Los dos nuevos récords de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, el que ha perdido y el que podría llegar en 2028

Portugal sufrió para inaugurar su casillero de triunfos en esta Eurocopa. Comenzó perdiendo, aunque la calidad individual del conjunto luso supo reponerse y dar vuelta al marcador para empezar el torneo con buen pie. Y, pese a que no marcó, CR7 volvió a ser protagonista.

Antes de jugar contra la República Checa, Cristiano Ronaldo ya era el futbolista con más ediciones, más partidos jugados, más veces capitán, más minutos disputados, más goles, más asistencias o más victorias en la historia de la Eurocopa, entre otras hazañas, pero esta noche ha añadido dos nuevos registros a su extensa colección.

¿Cuántas Eurocopas ha jugado Cristiano Ronaldo?

En el preciso instante que el colegiado italiano Marco Guida señaló el inicio del encuentro ante República Checa, Cristiano Ronaldo se convirtió oficialmente en el jugador con más fases finales de Eurocopa disputadas a lo largo de la historia, 6, superando las cinco con las que Luka Modric le había empatado hace unos días.

Debutó en la EURO 2004 -celebrada en Portugal- cuando tenía apenas 19 años. Marcó dos goles en aquella edición y sólo una impactante victoria de Grecia en la final le privó de obtener el primer título con su país. Desde entonces, CR7 no ha faltado a las citas de 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024. En la de hace ocho años, los lusos se proclamaron campeones por primera vez, mientras que la de 2020 vio como el entonces futbolista de la Juventus se hacía con la bota de oro.

Por lo pronto, no parece que nadie le vaya a arrebatar este récord único al de Madeira. Sólo Pepe con 45 años en 2028 podría conseguirlo. Estos son los tres jugadores con más ediciones disputadas de la Eurocopa:

6 - Cristiano Ronaldo

- 5 - Luka Modric y Pepe

Después, con cuatro vienen un total de 26 jugadores, la mayoría retirados a nivel de selección, salvo Olivier Giroud, Manuel Neuer, Thomas Müller, Ivan Perisic, Wojciech Szczesny y Andriy Yarmolenko.

Los 11 grandes torneos internacionales de Cristiano Ronaldo

Otro de los registros que ha roto el futbolista del Al Nassr incluye a la Eurocopa, pero también al Mundial. Hasta este martes, 18 de junio de 2024, ningún futbolista en la faz de la tierra había disputado 11 torneos internacionales con su selección. Cristiano Ronaldo ya puede decir que sí:

EURO 2004 - Finalista - 2 goles y 2 asistencias

- Finalista - Mundial 2006 - Tercer lugar - 1 gol

- Tercer lugar - EURO 2008 - Cuartos de final - 1 gol y 3 asistencias

- Cuartos de final - Mundial 2010 - Octavos de final - 1 gol y 1 asistencia

- Octavos de final - EURO 2012 - Semifinales - 3 goles

- Semifinales - Mundial 2014 - Fase de grupos - 1 gol y 1 asistencia

- Fase de grupos - EURO 2016 - CAMPEÓN - 3 goles y 3 asistencias

- - Mundial 2018 - Octavos de final - 4 goles

- Octavos de final - EURO 2020 - Octavos de final - 5 goles y 1 asistencia

- Octavos de final - Mundial 2022 - Cuartos de final - 1 gol

- Cuartos de final - EURO 2024 - ¿?

La gesta que le ha levantado la joven perla del Real Madrid a Cristiano

Muchos aficionados blancos no entendían esta temporada por qué el centrocampista de 19 años procedente del Fenerbahçe no gozaba de más minutos a las órdenes de Carlo Ancelotti. Y después de hoy tienen más motivos para no entenderlo.

Un espectacular zurdazo a la escuadra en el minuto 65 del encuentro que enfrentaba a Turquía con Georgia en Dortmund, colocó a la prometedora joya del Real Madrid como el jugador más joven en marcar durante su debut en la Eurocopa... superando a Cristiano Ronaldo. El jugador turco vio puerta hoy con 19 años y 114 días, mientras que CR7 lo consiguió en su día con 19 años y 128 días.

¿Le podrá quitar Cristiano Ronaldo a Pepe el récord de longevidad en la EURO?

Pepe y Cristiano Ronaldo son los dos jugadores de mayor edad en disputar un partido de la Eurocopa. El zaguero ha establecido la marca en 41 años y 113 días, al tiempo que el de Madeira ha jugado frente a la República Checa con 39 años y 134 días.

La lógica hace pensar que Pepe no estará presente en la próxima edición del torneo en 2028. Sin embargo, pese a que el central ha abandonado el Oporto tras el cambio en la presidencia, no tiene en mente colgar las botas, y su magnífico nivel esta última temporada abre todo tipo de escenarios sobre lo que pueda suceder dentro de cuatro años.

Tampoco sabemos hasta cuando pretende Cristiano Ronaldo seguir defendiendo los colores de su país. Una cosa parece clara. Si CR7 está en la EURO 2028, que se jugará en Reino Unido y la República de Irlanda, se convertirá a buen seguro en el futbolista más veterano de la competición.