El notable dominio del Barça en España

El Barça puso hace unos días el lazo a una increíble temporada en la competición doméstica. En una campaña donde se pueden igualar los 100 puntos tal y como hizo Tito Vilanova, el equipo de Flick celebró el lunes por todo lo alto su título de Liga por las calles de Barcelona.

Celebraciones a parte, el Barça ha completado una temporada excelente. Una campaña que aún está en juego con tres partidos por disputarse aún.

El dato que mejor resume la dimensión histórica del momento es demoledor. Desde que ganó su primer título liguero del siglo XXI en la 2004 05, el FC Barcelona ha encadenado dos o más Ligas consecutivas en cinco ocasiones. Lo hizo en 2004 06, repitió con el ciclo imperial de 2008 11, volvió a hacerlo en 2014 16, sostuvo otro doblete en 2017 19 y ahora suma el tramo 2024 26. Es decir, 13 Ligas azulgranas en este periodo, frente a las 9 del Real Madrid.

Más allá del trofeo, la campaña deja números de campeón. El Barça ha llegado a la recta final como líder de LaLiga, con una producción ofensiva coral en la que Lamine Yamal aparece como gran referencia, acompañado por Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo y Rashford. Esa variedad goleadora explica buena parte de la superioridad culé, porque el equipo no ha dependido de un solo nombre para sostener su pulso competitivo.

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La grandeza de este Barça está en su capacidad para convertir las etapas en ciclos. Cambian los entrenadores, cambian los líderes y cambian los estilos, pero el resultado se repite. La Liga sigue encontrando en el Barça a su dominador más constante del siglo XXI. La 2025 26 no es solo otra copa en la vitrina. Es la confirmación de una era que, cada cierto tiempo, se reinventa para volver a ganar.