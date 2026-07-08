Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialMessiHamza AbdelkarimPartidos Mundial hoyEtapa 5 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaIñigo MartínezMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaEspaña - CroaciaHorarios MotoGP GP de AlemaniaIreneGesto entrenador EgiptoMikel MerinoMiguel IndurainAlfonso MuñozCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

El Mundial cambia el Balón de Oro: Kane aguanta, Messi resucita un 966% y Mbappé y Bellingham se desatan

El torneo reduce a la mínima expresión los méritos de la temporada de clubes y sitúa en lo más alto a los jugadores que mejor rendimiento tienen en el Mundial

Lionel Messi of Argentina looks on during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. AFP7 07/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Lionel Messi of Argentina looks on during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. AFP7 07/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

El Mundial y todo el derroche de espectáculo que lo está rodeando (especialmente las brillantes actuaciones de muchos nombres propios) han dinamitado la temporada de clubes de cara a la pugna por el Balón de Oro. Es como si lo sucedido de agosto de 2025 a mayo de 2026 nada importase. Ahora sólo cuenta el torneo vigente, capaz de reventar los pronósticos previos al ganador del premio al mejor futbolista del planeta. Y en esa bolsa de valores que se ha convertido esta batalla, dos nombres propios destacan por ahora. Harry Kane (22,27% de opciones ganar el trofeo) y Kylian Mbappé (19,3%) acaparan casi la mitad de las posibilidades de llevárselo según los pronósticos de Betfair, con un 41,47% del total.

Por detrás, una grupeta de tres candidatos ‘emboscados’ para arrebatarles el premio: Dembélé y Olise (ambos con el 12,06%) y él, Leo Messi, con un 10,34% de opciones de levantar el que sería el noveno premio al mejor futbolista del mundo.

Leo Messi rompió a llorar tras el pitido final

Leo Messi rompió a llorar tras el pitido final / EFE

Los subidones del Mundial: Messi, 966%, Bellingham, 565% y Mbappé, 342%

Hay un buen puñado de jugadores que ha visto aumentar sus opciones exponencialmente gracias al Mundial. Messi, sobre todo. El ‘10’ de la Albiceleste es el futbolista (de los que de verdad se pueden llevar el galardón) que más ha visto disparar su candidatura con el inicio del Mundial. Porque allá por el mes de marzo, cuando se publicó la primera estimación a ganar el Balón de Oro al astro argentino apenas se le daba un… ¡¡0,94% de posibilidades de ganarlo!! Dicho con otros números, el crecimiento de Leo desde entonces ahora ha sido de un 966% (sí, está bien escrito: un 966%).

Hay otros casos similares. Por ejemplo, Haaland, que ha visto subir sus opciones un 243% tras el recital de Noruega y su pase a cuartos. El ariete del Manchester City suma siete goles en su estreno mundialista en sólo cuatro encuentros disputados, lo que le sitúa con un 6,59% de opciones de ganar el premio al mejor jugador del planeta. O Bellingham, al que una temporada gris con el Real Madrid no ha apartado de sus opciones a ganar el premio. Su crecimiento ha sido de un 566% para situarse como el 9º favorito al galardón, con una probabilidad del 4,26%.

Lionel Messi, junto a Lautaro Martínez durante el choque ante Egipto

Lionel Messi, junto a Lautaro Martínez durante el choque ante Egipto / EUP

Otro caso extraño es el de Mbappé, que con respecto al inicio del torneo ya es el segundo favorito a ganar el Balón de Oro pese a su mala temporada en el Real Madrid. Los siete goles del galo en el Mundial y que Francia sea la favorita a ganar el torneo (un 34,8% de opciones de llevárselo según el Simulador Pro de Betfair) han borrado lo sucedido con la camiseta merengue. Ahora tiene un 19,3% de opciones de llevarse el galardón, muy cerca de Kane y muy por encima de las opciones que tenía el 11 de junio. Entonces era el 7º favorito.

Las mayores caídas borran el currículum con los clubes

Todos estos subidones tienen su lógica, porque la mayoría de los afectados vienen (salvo en el caso de Olise. Kane) de hacer temporadas discretas con sus clubes o jugar en equipos que no son referentes Mundiales. Sirva de ejemplo el PSG de Luis Enrique, que a fecha 11 de junio (justo antes del inicio del mundial) tenía a cinco jugadores en el top-10.

Noticias relacionadas

Raphinha terminó su participación en el Mundial

Raphinha terminó su participación en el Mundial / Alberto Estévez / EFE

A saber: Dembélé (era el 2º, con un 14,52%), Olise (4º, con un 8,17%), Kvaratskhelia (5º, con un 7,26%), Vitinha (8º, con un 3,85%) y Doue (10º, con un 1,59%). Pues bien ahora, influenciado por el Mundial, del equipo galo sólo sobreviven los que están haciendo un buen campeonato: Olise y Dembélé. Kvaratskhelia se ha despeñado un 33% en sus opciones, Vitinha, un 25,9% y Doué, un 10,7%. Pero hay muchos más afectados. Rice y un Mundial discreto han borrado su buena temporada con el Arsenal. Chercki, faro en el City, no está teniendo peso con Francia y Valverde, de lo poco salvable en el Real Madrid esta temporada, ha acabado condenado por el mal Mundial de Uruguay.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en longevidad coinciden sobre Cristiano Ronaldo: “Su edad biológica es 11,5 años inferior a su edad cronológica”
  2. Argentina - Egipto: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2026
  3. Irene, camionera: 'Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas
  4. Confirmado: Iñigo Martínez ya tiene decidido su futuro
  5. Peligra la final del Mundial 2030 para España: 'Trump quiere que sea en Marruecos
  6. Sale a la luz el próximo movimiento del Barça por Julián Álvarez: 'Cuando acabe el Mundial...
  7. Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero en el Portugal-España: 'No puede decir algo así
  8. Reacciones y polémica del Argentina - Egipto del Mundial, en directo

El Mundial cambia el Balón de Oro: Kane aguanta, Messi resucita un 966% y Mbappé y Bellingham se desatan

El Mundial cambia el Balón de Oro: Kane aguanta, Messi resucita un 966% y Mbappé y Bellingham se desatan

¡Sorprendente destino para el exazulgrana Chimezie Metu!

¡Sorprendente destino para el exazulgrana Chimezie Metu!

Quartararo, a la espera del anuncio de Honda, se quiere ir al parón veraniego con el "mejor resultado posible"

Quartararo, a la espera del anuncio de Honda, se quiere ir al parón veraniego con el "mejor resultado posible"

El Kids&Us Manresa cae en un grupo de incógnitas, nuevos ricos y algún viejo conocido en la EuroCup

El Kids&Us Manresa cae en un grupo de incógnitas, nuevos ricos y algún viejo conocido en la EuroCup

Pepe Navarro, entrenador personal: "Para conseguir el físico de Marcos Llorente, necesitas de dos a tres años"

Pepe Navarro, entrenador personal: "Para conseguir el físico de Marcos Llorente, necesitas de dos a tres años"

"Si no hay cláusula, el City no venderá a Haaland"

"Si no hay cláusula, el City no venderá a Haaland"

Arnau Torelló, psicólogo: "Leo Messi tiene menos ruido mental y lo aprovecha para tener más concentración, más creatividad, mejor toma de decisiones y menos miedo al error"

Arnau Torelló, psicólogo: "Leo Messi tiene menos ruido mental y lo aprovecha para tener más concentración, más creatividad, mejor toma de decisiones y menos miedo al error"

Thiago Almada apunta a salir del Atlético de Madrid para regresar a Argentina

Thiago Almada apunta a salir del Atlético de Madrid para regresar a Argentina