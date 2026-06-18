Míchel Salgado: “No estoy preocupado, pero necesitamos la chispa y velocidad de Lamine y Nico”

Míchel Salgado, leyenda del Real Madrid y la Selección Española y embajador y analista de Betfair en el Mundial 2026, valoró el debut de España en el torneo tras el sorprendente empate a cero frente a Cabo Verde. Salgado dice no sentirse preocupado ni por el resultado, ni por la imagen que ofreció el equipo español, pero sí admitió que ve necesarios cambios para reconducir el escenario en lo que resta de campeonato. En su opinión, Luis de la Fuente debe apostar por el sistema con extremos que tantas alegrías dio a ‘La Roja’ durante la última Eurocopa.

“No estoy preocupado”, comenzó su análisis el embajador de Betfair. “Sí fue una decepción el resultado, porque no lo esperábamos frente a Cabo Verde. Fue un partido en el que nos faltó frescura arriba. De poner el foco, lo pongo en la fase ofensiva. España depende mucho de la velocidad. Cambio de ritmo, chispa en el uno contra uno… quizá echamos de menos la aportación de Nico Williams y Lamien Yamal”, prosiguió el que fuera lateral derecho de España en el Mundial de 2006.

“Los extremos fueron la diferencia en la Euro”

“Creo que nos quedó clara la idea de que dependemos muchísimo de los extremos, que son los que han marcado diferencias durante la Eurocopa. Para el siguiente partido, De la Fuente va a tener que solucionar cosas en la velocidad del balón, pero sobre todo velocidad arriba. Por eso yo creo que sí va a tener que arriesgar con Lamine Yamal ante Arabia en el segundo partido. Con Nico ha estado más tiempo lesionado, lleva una temporada más difícil… quizá es más difícil. Usando a Lamine hay menos riesgo”, insistió un Míchel Salgado que cree que, con el 10 del Barça en el césped, España ganará mucho.

“Va a cambiar el aspecto de la Selección. Ya no sólo es el hecho de que sea bueno en el desborde, es que, al verle, el rival se echa más atrás, le pone uno o dos jugadores encima para tener siempre ayudas… y eso libera a otros futbolistas. La entrada de Lamine puede aportar muchas cosas”, profundizó el embajador de Betfair, quién incluso puso el foco en los mecanismos de juego. “Si Lamine o Nico no pueden estar, tendrán que solucionarlo con otros jugadores. Como Baena o Víctor Muñoz. Tenemos alternativas”, aplaudió Míchel.

Lamine Yamal, en el partido ante Cabo Verde / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Gavi no es el problema”

A propósito de las críticas que recibió Gavi, la gran sorpresa en el once de Luis de la Fuente, Míchel Salgado entiende que el mediocampista del FC Barcelona no fue el problema de España. “Yo creo que no puede ser el único culpable del rendimiento del equipo. El problema es que no se ha llegado con facilidad a las zonas de remate. Mira, con datos en la mano, Oyarzabal, fue el futbolista de España que menos tocó balón. En la primera media hora no entró en contacto con la bola. El problema es más de estructura”, insistió Salgado.

“La solución pasa por probar otra cosa. Es que Gavi jugando fuera no es un jugador ideal. Es un jugador más de dentro. La entrada de Lamine implica que alguien saldría. Creo que cambiará algo en el medio y no creo que se vaya a sacar a Fabián, Pedri o Rodri. Puede que salga Gavi, pero no porque Gabi sea el problema. Es que necesitamos utilizar más gente por fuera”, añadió el ex defensa gallego.

“El fichaje de Cucurella le afectará positivamente”

El embajador de Betfair también restó importancia a las voces críticas que consideran que el anuncio del fichaje de Cucurella por el Real Madrid el mismo día que jugaba España pudo afectar al rendimiento de la Selección. Más al contrario, Salgado entiende que, en lo individual, su fichaje por el equipo blanco le vendrá bien.

“A nivel de jugador, yo creo que te puede afectar positivamente. Porque si tú has fichado por el Madrid es el mejor momento de tu vida. Eso implica una alegría mayor y no nerviosismo. Al revés. Una exaltación de lo que eres como persona y como jugador. Se ha anunciado el día de partido, como se podría haber anunciado mañana, o dentro de dos días. Real Madrid, Barcelona o cualquier equipo no pueden estar pendientes del Mundial para fichar y anunciar jugadores. No puedes esperar a hacer la plantilla después del Mundial”, defendió Míchel.

Marc Cucurella y José Mourinho, en un partido de Champions. / AGENCIAS

Lateral como lo es Cucurella (aunque en su caso, derecho), Salgado vio acertada la incorporación del ex del Chelsea al Real Madrid. “Sin duda, el fichaje de Cucurella es un fichaje bueno para el Real Madrid en muchas situaciones. Para mí es ahora mismo uno de los laterales izquierdos más de moda del mundo. Tiene ya una experiencia en el Chelsea a nivel alto, en Champions y en todas las grandes competiciones. Es español y yo creo que también es importante, de alguna manera, que el Real Madrid vuelva a tener un núcleo un poquito más español. Y eso no es por negar otros perfiles. Es que, al final, en un equipo de tu país necesitas un grupo de gente fuerte dentro del vestuario para tener esa personalidad”, valoró el analista de Betfair en el Mundial.

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A Míchel le encantaría que el Real Madrid pudiera incorporar más jugadores de la Selección. “Yo ficharía a muchos”, bromeó. “En la Selección están los mejores del mundo. Yo ficharía a Fabián, a Pedri, a Nico, a Lamine… me los llevaría a todos al Real Madrid, pero sin duda”, zanjó su análisis.