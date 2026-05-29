Mbappé hace historia en LaLiga: Pichichi en sus dos primeras temporadas

Kylian Mbappé sigue rompiendo barreras en su aventura española. Con el Trofeo Pichichi 2025/26 ya en el bolsillo, el francés ha logrado un hito muy poco común: es el tercer jugador en la historia de LaLiga que termina como máximo goleador en cada una de sus dos primeras temporadas en la competición. Solo lo habían conseguido antes Isidro Lángara, que encadenó tres cursos seguidos como “Pichichi” (1933/34, 1934/35 y 1935/36), y Mario Alberto Kempes, que lo logró en sus dos primeros años en España con el Valencia (1976/77 y 1977/78).

En el caso de Mbappé, la regularidad es la palabra que mejor explica el impacto. En su primer año en el Real Madrid se llevó el Pichichi tras firmar 31 goles en LaLiga, un aterrizaje que terminó con premio doble: goleador del campeonato y Bota de Oro. Y en su segunda temporada, lejos de bajar el ritmo, repitió el galardón con 25 tantos, convirtiéndose de nuevo en el máximo artillero del torneo.

Lo llamativo del dato no es solo el nombre de Mbappé, sino lo que implica: LaLiga no suele perdonar el periodo de adaptación, y mucho menos cuando la presión te coloca cada semana bajo lupa. Sin embargo, Mbappé ha convertido esa exigencia en combustible. Ha mantenido cifras de líder incluso en una campaña donde el Real Madrid no siempre encontró continuidad colectiva, y aun así el ‘9’ sostuvo al equipo con una rutina de gol que se repitió jornada tras jornada.

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Entrar en una lista donde solo aparecen Lángara y Kempes es, en el fondo, una forma de medir época: no es un récord “de temporada”, es un sello de impacto inmediato. Y Mbappé ya lo tiene