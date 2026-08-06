Mastantuono, en busca de minutos

Franco Mastantuono pondrá rumbo a la Fiorentina en busca de los minutos que no ha terminado de encontrar en el Real Madrid. El joven argentino saldrá cedido con una idea clara, la de competir en una liga exigente para ganar continuidad y regresar al club blanco más hecho, con más peso competitivo y con una experiencia que puede ser clave para su futuro.

La decisión llega después de una temporada de contrastes. Mastantuono dejó señales de un talento especial y también récords que explican por qué el Madrid sigue creyendo en él. En septiembre de 2025 se convirtió en el titular más joven del Real Madrid en un partido de la Liga de Campeones, con 18 años y 33 días. Meses después, en enero, volvió a entrar en la historia blanca al ser el tercer jugador más joven en marcar en la competición con el club, con 18 años y 159 días, solo por detrás de Endrick y Raúl, según los datos de Opta.

Esos dibujan a un futbolista distinto, precoz y con una relación natural con los escenarios grandes. Pero el Real Madrid también sabe que el talento necesita partidos. La competencia en la plantilla blanca ha limitado su espacio y la cesión aparece como el camino más lógico para evitar que su progresión se frene.

La Fiorentina puede ofrecerle un contexto ideal. La Serie A exige madurez en cada acción. Para Mastantuono, será una oportunidad para sumar minutos, equivocarse, crecer y demostrar que está preparado para sostener un papel más importante lejos del foco inmediato del Bernabéu.

El Madrid no se desprende de él. La salida no se entiende como un paso atrás, sino como una inversión en su desarrollo. Mastantuono ya sabe lo que es romper marcas históricas vestido de blanco. Ahora necesita algo más simple y a la vez más importante. Jugar cada semana.

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