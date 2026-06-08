Marc Márquez quiere seguir haciendo historia

Marc Márquez volvió a escribir una página gigante en la historia del motociclismo. El piloto de Cervera alcanzó en el Gran Premio de Hungría su victoria número 100 en el Mundial, una cifra reservada para los elegidos y que confirma, una vez más, que su carrera sigue muy lejos de apagarse. En Balaton Park, el de Ducati impuso su ley para firmar un triunfo de enorme valor deportivo y simbólico, el primero dominical del curso y uno de esos que pesan mucho más que 25 puntos.

La victoria llega, además, después de otro periodo de sufrimiento físico. Márquez venía de recuperarse de una doble intervención: una operación por la lesión en el pie derecho sufrida en Le Mans y otra, en el hombro derecho, una zona que le había vuelto a dar problemas. Ducati confirmó su regreso en Mugello tras superar el control médico, pero el triunfo en Hungría demuestra que el proceso va mucho más allá de volver a subirse a la moto: Marc ha vuelto para competir, para ganar y para meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

El propio Márquez definió el triunfo como una “victoria cara”, consciente del desgaste que le han supuesto las lesiones y de que su recuperación todavía exige paciencia. Aun así, su fin de semana fue de campeón: pole, victoria en el esprint y triunfo el domingo, con Pedro Acosta como gran rival en pista y con una clasificación general que vuelve a abrir una puerta a la remontada. Tras Hungría, el español recortó distancia y se situó a 72 puntos del liderato, con margen suficiente para seguir soñando.

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Con 100 victorias, Márquez ya es el tercer piloto más laureado de todos los tiempos, solo por detrás de Valentino Rossi, con 115, y Giacomo Agostini, con 122. Le faltan 16 triunfos para superar a Rossi y 23 para dejar atrás a Agostini y convertirse en el piloto con más victorias en la historia del Mundial. La cuenta atrás ya ha empezado.