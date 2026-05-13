Lo que le faltaba a Rashford

Marcus Rashford ya tiene el título que le faltaba. El delantero inglés, formado y consagrado durante años en Old Trafford, ha conquistado con el FC Barcelona su primer título nacional de liga como futbolista profesional, un logro que añade una nueva dimensión a una carrera marcada por noches europeas, finales ganadas y una larga relación emocional con el Manchester United.

La Liga conseguida de azulgrana tiene, además, una imagen poderosa para su recuerdo y el del aficionado culé. La maravilla que se inventó ante el Real Madrid para abrir el marcador en un Clásico que acabó de inclinar el campeonato para el FC Barcelona puso la guinda al pastel de una gran temporada.

Con su futuro todavía en el aire, el inglés apareció como aparecen los jugadores diferenciales. No se veía tirando la falta, como su compañero Ferran Torres explicó al final del encuentro, pero lo hizo y el resultado fue un espectáculo. Además, sumándole la difícil misión de anotar un lanzamiento de libre directo en la época 'post Messi' en el Camp Nou.

Hasta ahora, el palmarés colectivo de Rashford con el primer equipo del Manchester United hablaba de un jugador acostumbrado a levantar copas, pero no una liga. Con los red devils ganó la Europa League de 2017, una FA Cup en 2016 y otra en 2024, dos Copas de la Liga —2017 y 2023— y la Community Shield de 2016. Títulos importantes, algunos en etapas muy distintas del club, pero ninguno con el peso simbólico de un campeonato regular.

Por eso, este éxito con el Barcelona supone un punto de inflexión. Rashford, que también celebró esta temporada la Supercopa de España vestido de azulgrana, encuentra en el Camp Nou una conquista que no había podido lograr en Inglaterra: la constancia de una Liga, el premio a meses de regularidad y la sensación de haber sido parte de un proyecto ganador desde dentro.

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