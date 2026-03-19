LaLiga deja en evidencia a la Premier, una vez más

El dominio de LaLiga en Europa vuelve a quedar retratado en una cifra que resume años de competitividad al máximo nivel. España alcanza por decimotercera vez unas semifinales de cuartos de final de la Champions con al menos tres clubes entre los ocho mejores, un registro histórico que ninguna otra liga puede discutir. Traducido al español, el dato dice que esta es la 13ª ocasión en la que España mete como mínimo a tres equipos en los cuartos de final de la Liga de Campeones, por delante de Inglaterra con 8, Italia con 4 y Alemania con 1.

No es una anécdota ni una buena semana aislada. Es la confirmación de que LaLiga sigue marcando el paso en Europa. Mientras en otros campeonatos se presume de inversión, fichajes y ruido mediático, los clubes españoles continúan respondiendo donde realmente importa, sobre el césped y en las noches grandes. La regularidad de los equipos españoles en la máxima competición continental habla de una cultura competitiva que se mantiene viva temporada tras temporada.

Además, esta superioridad no solo se refleja en la clasificación. Los tres equipos españoles han goleado a los tres conjuntos ingleses a los que se han enfrentado, un golpe de autoridad que desmonta cualquier debate sobre el supuesto dominio de la Premier en Europa. España no solo ha estado más presente, también ha sido claramente mejor en los cruces directos.

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El contraste con Inglaterra es especialmente duro en esta ronda. De sus seis equipos participantes, solo dos han logrado avanzar, un balance muy pobre para una liga que suele venderse como la más poderosa del continente. La realidad, sin embargo, ha sido muy distinta. Cuando la Champions entra en su fase decisiva, el peso de la historia, la experiencia competitiva y la jerarquía europea vuelven a inclinar la balanza hacia LaLiga.