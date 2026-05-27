Los Knicks y Nueva York vuelven a creer

Veintisiete años después, los Knicks han regresado al lugar que parecía reservado para la nostalgia. La franquicia que vivía de las imágenes de Patrick Ewing, John Starks y el Madison Square Garden de otro siglo vuelve a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, tras barrer a Cleveland con un 130-93 que sonó a liberación colectiva. Nueva York no celebró solo una victoria, sino el final de una espera demasiado larga.

Todo ha cambiado desde aquella última final. Cambió la liga, dominada ahora por el triple, el ritmo, las estrellas globales y los proyectos construidos con ciencia de datos. Cambió la ciudad, cambió el Garden, cambió la manera de consumir baloncesto. Pero no cambió la urgencia de una afición que convirtió cada temporada fallida en una promesa aplazada. Los Knicks pasaron por años de ruido, reconstrucciones torpes y noches sin rumbo, hasta encontrar una identidad reconocible.

El camino hasta aquí no ha sido un accidente. Nueva York fue creciendo ronda a ronda, primero sobreviviendo, después imponiendo su físico y finalmente aplastando. Su racha de once victorias seguidas en estos playoffs la coloca en territorio histórico, una carrera que empezó a tomar forma ante Atlanta, se hizo dominante ante Philadelphia y alcanzó su punto más alto contra Cleveland.

Los Knicks, campeones de la Conferencia Este 2026 / @nyknicks

La gran clave se llama Jalen Brunson. El base ya no es una sorpresa ni una bonita historia de superación. Es el líder competitivo de un equipo que juega a su temperatura. Brunson fue elegido MVP de la final del Este, con 25,5 puntos y 7,8 asistencias de media, y ha dado a los Knicks algo que buscaban desde hace décadas, una estrella fiable en mayo y junio.

A su alrededor, el proyecto ha encontrado equilibrio. Karl Anthony Towns aporta talento interior y rebote. OG Anunoby eleva la defensa y castiga sin necesidad de monopolizar el balón. Mikal Bridges multiplica la presión sobre los exteriores rivales. Josh Hart, Mitchell Robinson, Miles McBride y Landry Shamet han convertido la rotación en una ventaja. Y Mike Brown ha ordenado todo con una idea clara, defensa, velocidad y sacrificio.

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Los Knicks vuelven a las Finales no como una reliquia sentimental, sino como un aspirante real. Nueva York llevaba 27 años esperando este ruido. Ahora el ruido tiene equipo, tiene líder y tiene una última misión pendiente.