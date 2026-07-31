Kang In Lee, creatividad para el Atlético

Kang In Lee llega al Atlético de Madrid con una carta de presentación que va mucho más allá del nombre y del impacto mediático. El futbolista surcoreano aterriza procedente del PSG para reforzar el ataque rojiblanco y lo hace después de consolidarse como uno de los jugadores más productivos en la generación de ocasiones durante la etapa de Luis Enrique en París.

El dato explica bien lo que puede aportar al equipo de Diego Pablo Simeone. Kang In Lee generó 142 ocasiones de gol en 80 partidos de Ligue 1. Entre todos los futbolistas del PSG desde la llegada del técnico asturiano, solo Ousmane Dembélé creó más, con 163, según los datos de Opta. Una cifra que sitúa al nuevo jugador del Atlético como un perfil especialmente valioso para un equipo que buscaba más talento entre líneas, más último pase y más capacidad para acelerar ataques desde zonas interiores o desde la banda.

Su fichaje también conecta con una necesidad evidente del Atlético. El conjunto rojiblanco lleva tiempo intentando añadir futbolistas capaces de romper partidos no solo desde la intensidad, sino también desde la pausa y la imaginación. Kang In Lee ofrece precisamente eso. Puede recibir por dentro, asociarse cerca del área, filtrar pases y dar continuidad a jugadas que muchas veces se atascan en los últimos metros.

En el PSG no siempre tuvo el foco principal, rodeado de estrellas y dentro de un contexto de enorme competencia, pero sus números hablan de un jugador útil, constante y con influencia real en la construcción ofensiva. Que solo Dembélé haya generado más ocasiones que él durante la etapa de Luis Enrique refuerza la idea de que el Atlético no incorpora únicamente un recurso de rotación, sino un futbolista con producción contrastada en una gran liga.

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Para Simeone, el reto será encajarlo en un sistema que exige compromiso sin balón y claridad con él. Para Kang In Lee, la oportunidad es enorme. Regresa a LaLiga, donde ya dejó detalles de su talento, pero ahora lo hace en un Atlético que espera que su creatividad se convierta en una nueva vía para competir.