Kane, “impasible” ante el Madrid: racha histórica en Champions

Harry Kane vuelve a convertirse en el gran dolor de cabeza del Real Madrid en la Champions League. Con su actuación en el Real Madrid–Bayern de ida de cuartos en el Bernabéu, el delantero inglés ya encadena cuatro partidos consecutivos en la UCL frente al conjunto blanco marcando o asistiendo, con un balance total de 2 goles y 2 asistencias. Una regularidad tan poco común que, de hecho, supone la racha más larga de un jugador ante el Madrid en la competición, igualando solo dos precedentes: Giovane Élber (2002) y Pierre-Emerick Aubameyang (2017).

El contexto hace todavía más potente el dato. En la victoria alemana 1-2 en el Santiago Bernabéu, Kane anotó el 0-2 nada más comenzar la segunda parte, culminando una acción rápida que enfrió el estadio y obligó al Madrid a remar a contracorriente. Los blancos reaccionaron y recortaron con un tanto de Mbappé, pero el golpe inicial del Bayern, con Kane como protagonista, marcó el guion del partido.

La estadística de las “cuatro seguidas” tiene un valor simbólico: no hablamos de un rival cualquiera, sino del equipo que suele elevar el listón de la Champions y que históricamente ha sido muy difícil de castigar de manera continuada. Por eso la racha de Kane queda reservada a una lista mínima, donde Élber la construyó en los duelos Bayern–Madrid de principios de los 2000, y Aubameyang lo logró en su etapa con el Dortmund en 2017.

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Ahora, con la vuelta en Múnich, Kane llega con una etiqueta clara: cuando ve al Real Madrid en Europa, aparece. Y esa amenaza sostenida es, posiblemente, el aviso más serio para un Madrid que se aferra a su épica habitual para darle la vuelta a la eliminatoria.