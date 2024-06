Hungría vs. Suiza: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos

En el primer partido que albergará Colonia en la historia de las Eurocopas, Hungría y Suiza cruzarán sus caminos en un duelo trascendental para los intereses de ambos, por mucho que estemos únicamente en la jornada inicial.

Han pasado 86 años desde la única vez que estos dos países jugaron entre sí en la fase final de un torneo. Sucedió en el Mundial de 1938. Los magiares lograron la victoria aquella tarde del 12 de junio y acabaron alcanzando la final, donde perdieron frente a Italia.

Horario y dónde ver por TV el Hungría vs. Suiza

El partido se jugará este sábado, 15 de junio, a partir de las 15:00 horas en el Cologne Stadium (RheinEnergieStadion, Colonia). Será retransmitido en abierto a través de la pantalla de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Si dejamos a un lado los 37 amistosos que han disputado entre sí estas dos selecciones, nos quedan un total de 9 compromisos oficiales: 4 victorias para Suiza, 2 para Hungría y 3 empates.

Suiza 5-2 Hungría (Clasificación para el Mundial, 2017)

Hungría (Clasificación para el Mundial, 2017) Hungría 2-3 Suiza (Clasificación para el Mundial, 2016)

(Clasificación para el Mundial, 2016) Hungría 1-1 Suiza (Clasificación para el Mundial, 1997)

Suiza (Clasificación para el Mundial, 1997) Suiza 1-0 Hungría (Clasificación para el Mundial, 1997)

Hungría (Clasificación para el Mundial, 1997) Suiza 3-0 Hungría (Clasificación para la Eurocopa, 1995)

Hungría (Clasificación para la Eurocopa, 1995) Hungría 2-2 Suiza (Clasificación para la Eurocopa, 1995)

Suiza (Clasificación para la Eurocopa, 1995) Hungría 3-0 Suiza (Clasificación para el Mundial, 1981)

Suiza (Clasificación para el Mundial, 1981) Suiza 2-2 Hungría (Clasificación para el Mundial, 1981)

Hungría (Clasificación para el Mundial, 1981) Hungría 2-0 Suiza (Mundial, 1938)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Hungría terminó la fase de clasificación sin perder un partido. Logró 18 puntos de 24 posibles y eso le sirvió para obtener el liderato en el Grupo G por delante de Serbia, Montenegro, Lituania y Bulgaria. El cartel de invicto (14 partidos) se le cayó la semana pasada en un amistoso en Irlanda, donde el combinado local se adjudicó el triunfo con un gol en el minuto 90+2.

El conjunto magiar, que estuvo 44 años seguidos sin disputar la Eurocopa, se ha clasificado por tercera edición al hilo. En 2016, alcanzó los octavos de final, mientras que, en el último torneo, se quedó en la fase de grupos. Ocupa el puesto número 26 en el ranking FIFA.

Por su parte, Suiza tuvo un camino algo peculiar hasta llegar a Alemania. Se clasificó de manera directa como segunda de grupo, por debajo de Rumanía, después de ganar solamente cuatro de sus diez partidos y empatar cinco de ellos. En la última jornada, con el liderato en juego, perdió contra Rumanía por 1-0, encajando su única derrota en la fase de clasificación. En los dos amistosos previos a la Eurocopa, el cuadro helvético goleó a Estonia, 4-0, y empató ante Austria, 1-1.

Los de Murat Yakin han sacado billete para seis de las últimas ocho Eurocopas. Durante este lapso de tiempo, sólo faltaron a las citas del 2000 y 2012. Su mejor participación fue en 2021, cuando eliminaron a Francia por penaltis en octavos y cayeron frente a España, de la misma manera, en cuartos. Suiza es la número 19 en el ranking FIFA.

Clasificación de Hungría y Suiza en la Eurocopa 2024

Estos dos países han quedado encuadrados en el Grupo A, junto a Alemania y Escocia, que disputarán el encuentro inaugural este viernes, 14 de junio, en Múnich. Los dos primeros avanzarán directamente a la siguiente ronda, mientras que los cuatro mejores terceros también tendrán plaza asegurada.

Alemania

SUIZA

Escocia

HUNGRÍA

