Haaland aterriza en el Mundial como una estrella

Erling Haaland ha tardado muy poco en convertir su primer Mundial en territorio propio. El delantero noruego ha marcado dos o más goles en cada una de sus dos primeras apariciones en la Copa del Mundo y ya forma parte de una lista mínima en la historia del torneo. Antes que él solo lo habían logrado cinco futbolistas: Guillermo Stábile en 1930, Sándor Kocsis en 1954, Just Fontaine en 1958, Grzegorz Lato en 1974 y Harry Kane en 2018. Ahora, en 2026, se suma Haaland. Llegada total.

El dato refleja a la perfección el impacto inmediato del atacante del Manchester City. En su debut mundialista, Noruega goleó 4-1 a Iraq con doblete suyo. Y en la segunda jornada, ante Senegal, volvió a aparecer por partida doble para liderar una victoria 3-2 que clasificó a su selección para la ronda de dieciseisavos por primera vez en 28 años. Haaland no ha necesitado adaptación, ni margen, ni partidos de rodaje: ha entrado al Mundial como entra al área, directo al golpe.

Su nombre aparece ahora junto a goleadores históricos que marcaron épocas. Stábile fue la gran irrupción del Mundial de 1930; Kocsis y Fontaine representan dos de las explosiones goleadoras más recordadas de la competición; Lato fue clave en la Polonia de los años 70; y Kane firmó en 2018 un arranque demoledor que acabaría llevándole a la Bota de Oro. Haaland, con cuatro goles en dos partidos, ya se mueve en ese tipo de conversación.

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Para Noruega, su irrupción cambia por completo el techo del equipo. La selección llevaba desde 1998 sin disputar un Mundial, pero ha regresado con una amenaza capaz de decidir partidos grandes en cuestión de minutos. Con Martin Ødegaard como socio y Haaland como finalizador, el equipo nórdico ha pasado de ser una curiosidad del grupo a un rival incómodo para cualquiera.