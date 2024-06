Guía Tour de Francia 2024: etapas, horarios, TV, equipos, palmarés y pronósticos

La 111ª edición del Tour de Francia, que contará el primer día con quince ciclistas españoles, partirá este año desde Italia, tomando el relevo del País Vasco, que organizó el pistoletazo de salida hace justo un año.

La carrera de 2024 servirá para deshacer el empate entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, ambos con dos títulos en la Grande Boucle. El esloveno, reciente ganador del Giro d'Italia, aterriza con cartel de máximo favorito, aunque sin quitarle ojo a Vingo, que busca su tercera corona consecutiva en el país galo. Sin embargo, el danés llega con poco rodaje. No compite desde su caída en la Itzulia a principios de abril.

Puedes seguir toda la actualidad del Tour de Francia a través de nuestra sección de ciclismo.

¿Cuándo es el Tour de Francia 2024?

La ronda gala comenzará en la ciudad italiana de Florencia este sábado, 29 de junio, y acabará en Niza el domingo, 21 de julio.

Los ciclistas tendrán que recorrer un total de 3.498 kilómetros, divididos en cuatro países: Italia, San Marino, Mónaco y Francia, donde se visitarán 7 regiones y 30 departamentos.

¿Dónde ver por TV el Tour de Francia?

Como es habitual, el Tour de Francia se podrá seguir en abierto a través de La 1, Teledeporte y RTVE Play. Además, Eurosport y MAX también ofrecerán la carrera a sus suscriptores.

¿Por qué el Tour de Francia 2024 no acaba en París?

Los Juegos Olímpicos marcan la agenda de la capital francesa este verano. La cita comenzará el viernes, 26 de julio, apenas cinco días después de la conclusión del Tour, lo que supondría un rompecabezas logístico.

Es la primera vez en la historia que París no acoge ninguna etapa. Por si fuera poco, el último día de competición consistirá en una contrarreloj individual, algo que no sucedía desde 1989.

Etapas y horarios del Tour de Francia 2024

Italia, que ha hecho una inversión de diez millones de euros para poder acoger los días iniciales del Tour, tendrá protagonismo durante las cuatro primeras etapas. A partir de ahí, Francia cogerá el relevo hasta casi el final, donde aparecerá Mónaco en la contrarreloj.

Hay un total de 8 etapas llanas, 4 de media montaña, 7 de montaña y 2 contrarrelojes individuales. Los corredores tendrán que sufrir un desnivel total de 52.230 metros. Los lunes 8 y 15 servirán como días de descanso.

Este es el recorrido para el Tour de Francia 2024:

Etapa 1 (Sábado, 29 de junio)

(Sábado, 29 de junio) Recorrido: Florencia-Rimini , 206 kilómetros - Media montaña

, 206 kilómetros - Horario de salida: 12:40 h. // Llegada aproximada: 17:49 h.

// Llegada aproximada: Etapa 2 (Domingo, 30 de junio)

(Domingo, 30 de junio) Recorrido: Cesenatico-Bolonia, 199,2 kilómetros - Media montaña

199,2 kilómetros - Horario de salida: 12:35 h. // Llegada aproximada: 17:19 h.

// Llegada aproximada: Etapa 3 (Lunes, 1 de julio)

(Lunes, 1 de julio) Recorrido: Plaisance - Turín, 230,8 kilómetros - Llana

230,8 kilómetros Horario de salida: 11:35 h. // Llegada aproximada: 17:13 h.

// Llegada aproximada: Etapa 4 (Martes, 2 de julio)

(Martes, 2 de julio) Recorrido: Pinerolo-Valloire, 139,6 kilómetros - Montaña

139,6 kilómetros Horario de salida: 13:15 h. // Llegada aproximada: 17:20 h.

// Llegada aproximada: Etapa 5 (Miércoles, 3 de julio)

(Miércoles, 3 de julio) Recorrido: Saint-Jean-De-Maurienne - Saint-Vulbas, 177,4 kilómetros - Llana

177,4 kilómetros Horario de salida: 13:30 h. // Llegada aproximada: 17:26 h.

// Llegada aproximada: Etapa 6 (Jueves, 4 de julio)

(Jueves, 4 de julio) Recorrido: Mâcon - Dijon, 163,5 kilómetros - Llana

163,5 kilómetros Horario de salida: 13:50 h. // Llegada aproximada: 17:28 h.

// Llegada aproximada: Etapa 7 (Viernes, 5 de julio)

(Viernes, 5 de julio) Recorrido: Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin, 25,3 kilómetros - Contrarreloj individual

25,3 kilómetros Primer corredor: 13:05 h. // Llegada aproximada: 17:00 h.

// Llegada aproximada: Etapa 8 (Sábado, 6 de julio)

(Sábado, 6 de julio) Recorrido: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises, 183,4 kilómetros - Llana

183,4 kilómetros Horario de salida: 13:20 h. // Llegada aproximada: 17:30 h.

// Llegada aproximada: Etapa 9 (Domingo, 7 de julio)

(Domingo, 7 de julio) Recorrido: Troyes - Troyes, 199 kilómetros - Media montaña

199 kilómetros Horario de salida: 13:35 h. // Llegada aproximada: 18:00 h.

// Llegada aproximada: Etapa 10 (Martes, 9 de julio)

(Martes, 9 de julio) Recorrido: Orléans - Saint-Amand-Montrond, 187,3 kilómetros - Llana

187,3 kilómetros Horario de salida: 13:25 h. // Llegada aproximada: 17:35 h.

// Llegada aproximada: Etapa 11 (Miércoles, 10 de julio)

(Miércoles, 10 de julio) Recorrido: Évaux-Les-Bains - Le Lioran, 211 kilómetros - Montaña

211 kilómetros Horario de salida: 11:30 h. // Llegada aproximada: 17:12 h.

// Llegada aproximada: Etapa 12 (Jueves, 11 de julio)

(Jueves, 11 de julio) Recorrido: Aurillac - Villeneuve-Sur-Lot, 203,6 kilómetros - Llana

203,6 kilómetros Horario de salida: 12:50 h. // Llegada aproximada: 17:28 h.

// Llegada aproximada: Etapa 13 (Viernes, 12 de julio)

(Viernes, 12 de julio) Recorrido: Agen - Pau, 165,3 kilómetros - Llana

165,3 kilómetros Horario de salida: 13:50 h. // Llegada aproximada: 17:30 h.

// Llegada aproximada: Etapa 14 (Sábado, 13 de julio)

(Sábado, 13 de julio) Recorrido: Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, 151,9 kilómetros - Montaña

151,9 kilómetros Horario de salida: 13:20 h. // Llegada aproximada: 17:32 h.

// Llegada aproximada: Etapa 15 (Domingo, 14 de julio)

(Domingo, 14 de julio) Recorrido: Loudenvielle - Plateau de Beille, 197,7 kilómetros - Montaña

197,7 kilómetros Horario de salida: 12:05 h. // Llegada aproximada: 17:41 h.

// Llegada aproximada: Etapa 16 (Martes, 16 de julio)

(Martes, 16 de julio) Recorrido: Gruissan - Nîmes, 188,6 kilómetros - Llana

188,6 kilómetros Horario de salida: 13:30 h. // Llegada aproximada: 17:41 h.

// Llegada aproximada: Etapa 17 (Miércoles, 17 de julio)

(Miércoles, 17 de julio) Recorrido: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy, 177,8 kilómetros - Montaña

177,8 kilómetros Horario de salida: 12:45 h. // Llegada aproximada: 17:11 h.

// Llegada aproximada: Etapa 18 (Jueves, 18 de julio)

(Jueves, 18 de julio) Recorrido: Gap - Barcelonnette, 179,5 kilómetros - Media montaña

179,5 kilómetros Horario de salida: 13:20 h. // Llegada aproximada: 17:43 h.

// Llegada aproximada: Etapa 19 (Viernes, 19 de julio)

(Viernes, 19 de julio) Recorrido: Embrun - Isola 2000, 144,6 kilómetros - Montaña

144,6 kilómetros Horario de salida: 12:30 h. // Llegada aproximada: 16:44 h.

// Llegada aproximada: Etapa 20 (Sábado, 20 de julio)

(Sábado, 20 de julio) Recorrido: Niza - Col de la Couillole, 132,8 kilómetros - Montaña

132,8 kilómetros Horario de salida: 13:55 h. // Llegada aproximada: 17:30 h.

// Llegada aproximada: Etapa 21 (Domingo, 21 de julio)

(Domingo, 21 de julio) Recorrido: Mónaco - Niza, 33,7 kilómetros - Contrarreloj individual

33,7 kilómetros Primer corredor: 14:40 h. // Llegada aproximada: 18:45 h.

Equipos participantes en el Tour de Francia 2024

Habrá 22 equipos que se den cita en Florencia para la primera etapa de la Grande Boucle. Al igual que el año pasado, 18 pertenecen al UCI World Team, mientras que se le unen los dos mejores clasificados en el ranking UCI ProTeams y otros dos invitados.

Decathlon AG2R La Mondiale Team (Francia)

(Francia) Alpecin-Deceunink (Bélgica)

(Bélgica) Astana Qazaqstan Team (Kazajistán)

(Kazajistán) Bahrain Victorious (Baréin)

(Baréin) Bora-Hansgrohe (Alemania)

(Alemania) Cofidis (Francia)

(Francia) EF Education-Easy Post (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Groupama-FDJ (Francia)

(Francia) Ineos Grenadiers (Reino Unido)

(Reino Unido) Intermarché-Wanty (Bélgica)

(Bélgica) Israel-Premier Tech (Israel)

(Israel) Team Visma | Lease a Bike (Países Bajos)

(Países Bajos) Lotto DSTNY (Bélgica)

(Bélgica) Movistar Team (España)

(España) Soudal Quick-Step (Bélgica)

(Bélgica) Arkea B&B Hotels (Francia)

(Francia) Team DSM - Firmenich PostNL (Países Bajos)

(Países Bajos) Team Jayco AlUla (Australia)

(Australia) TotalEnergies (Francia)*

(Francia)* LIDL-Trek (Estados Unidos)

(Estados Unidos) UAE Team Emirates (Emiratos Árabes Unidos)

(Emiratos Árabes Unidos) Uno-X Mobility (Noruega)*

* Equipos invitados.

Palmarés Tour de Francia

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin son los cuatro ciclistas que más veces han ganado el Tour de Francia, 5. Sin embargo, en sus últimas cuatro ediciones, la carrera ha estado dominada por dos hombres: Tadej Pogacar, ganador en 2020 y 2021, y Jonas Vingegaard, que subió a lo más alto del podio en París durante 2022 y 2023.

El último español en ganar el Tour de Francia sigue siendo Alberto Contador en 2009.

Estos son todos los corredores que han ganado la Grande Boucle, al menos, en dos ocasiones:

5 - Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain 4 - Chris Froome

Chris Froome 3 - Philippe Thys, Louison Bobet y Greg LeMond

Philippe Thys, Louison Bobet y Greg LeMond 2 - Lucien Petit-Breton, Firmin Lambot, Ottavio Bottecchia, Nicolas Frantz, André Leducq, Antonin Magne, Sylvère Maes, Gino Bartali, Fausto Coppi, Bernard Thévenet, Laurent Fignon, Alberto Contador, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard

Además, Francia es el país que más triunfos aglutina, 36, seguido de Bélgica con 18, España con 12 e Italia con 10. Ningún otro país alcanza los dobles dígitos.

Pronósticos para el Tour de Francia 2024

Tadej Pogacar es el gran favorito de esta edición. El esloveno llega con el aval de haber ganado sin oposición el Giro d'Italia, donde acabó con casi diez minutos de distancia sobre el colombiano Daniel Martínez, segundo clasificado. El corredor del Emirates se ha llevado el Tour en 2020 y 2021, pero falló en su intento durante los últimos dos años.

Su principal amenaza no cabe duda que será Jonas Vingegaard, aunque el vigente campeón es una incógnita. No ha vuelto a competir desde su aparatosa caída en la Vuelta al País Vasco, y no está entre los convocados de su país para los Juegos Olímpicos, así que el estado físico de Vingo puede jugar a favor de Pogacar. Además, Sepp Kuss, uno de los principales gregarios de Vingegaard, es baja por coronavirus.

1. Tadej Pogacar gana el Tour de Francia a 1.53

2. Jonas Vingegaard conquista el Tour de Francia a 3.1

El podio de favoritos lo cierra otro enorme ciclista como Primoz Roglic, que ha ganado el Giro y La Vuelta, pero se le sigue resistiendo la ronda francesa, donde acabó segundo en 2020. Eso sí, el esloveno no estuvo presente en el Giro d'Italia este curso, por lo que apuesta buena parte de sus cartas a este Tour de Francia.

3. Primoz Roglic se lleva el Tour de Francia a 8.5

Pero hay más categorías en las que fijarse. Por ejemplo, la clasificación por puntos, donde Jasper Philipsen es el gran candidato a vestirse de verde. Ya ganó este apartado el año pasado y, en 2024, lo ha hecho en el Tour de Turquía tras imponerse al neerlandés Cees Bol (77-71).

En 2023, Philipsen sumó un total de 377 puntos, dejando muy atrás al danés Mads Pedersen (258) y a Bryan Coquard (203), el corredor del Cofidis.

4. Jasper Philipsen gana la clasificación por puntos a 1.62

Y todavía hay más mercados. ¿Podrá Pogacar con Ciccone en la montaña? ¿Recuperará su trono el Emirates en detrimento del Visma? Aprovecha nuestras apuestas del Tour de Francia para demostrar todo tu conocimiento sobre ciclismo.

5. Tadej Pogacar gana la clasificación de la montaña a 4.5

6. Giulio Ciccone gana la clasificación de la montaña a 5.0

7. El UAE Team Emirates se impone en la general por equipos a 1.67

8. El Team Visma | Lease a Bike gana la clasificación por equipos a 8.0

9. Pello Bilbao gana una etapa del Tour de Francia a 2.3

10. Adam Yates gana una etapa del Tour de Francia a 3.6