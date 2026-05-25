Guardiola ya es historia de la Premier: el dato que nadie puede igualar

Hay estadísticas que explican una etapa entera sin necesidad de más contexto. La de Pep Guardiola en la Premier League es una de ellas: 2,28 puntos por partido de media en sus 379 encuentros al frente del Manchester City. No es “un buen número”. Es el mejor registro de cualquier entrenador que haya dirigido 20 o más partidos en la historia de la competición.

Para entender lo que significa, basta traducirlo al lenguaje de una liga de 38 jornadas: 2,28 puntos por partido es vivir siempre en el rango de los campeones o, como mínimo, de los equipos que pelean el título hasta el final. Y eso es exactamente lo que ha sido el City de Guardiola durante una década: un equipo que rara vez se sale del carril de la excelencia, que encadena rachas largas de victorias, que convierte el calendario en rutina y que obliga al resto a jugar con la presión de la perfección.

Esa constancia no se sostiene solo con fútbol bonito; se sostiene con rendimiento repetido, semana tras semana, en un campeonato que castiga cualquier bajón. Guardiola lo ha logrado con una idea reconocible —posesión, presión, control territorial—, pero también con una capacidad enorme para adaptarse: cambios de registros, de perfiles, de estructuras y de soluciones según el rival o el momento de la temporada. El resultado es una era que deja títulos, sí, pero sobre todo deja algo más difícil de conseguir: regularidad histórica.

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Y todo esto llega en un contexto especialmente simbólico: Guardiola dejará el Manchester City al final de la temporada 2025/26, cerrando una etapa que ya es una de las más exitosas del fútbol inglés moderno. Precisamente por eso, el dato del 2,28 no funciona como adorno: funciona como epitafio perfecto. Porque hay entrenadores que ganan mucho. Y hay otros que, además, ganan casi siempre.