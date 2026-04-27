El grave problema del Madrid de Arbeloa

El empate del Madrid ante el Real Betis (1-1) volvió a dejar en evidencia uno de los grandes problemas del conjunto blanco en esta temporada de LaLiga: la fragilidad defensiva. El equipo blanco encadena ya diez partidos consecutivos encajando gol, una racha que refleja una pérdida clara de solidez atrás y que empieza a pesar en la clasificación.

El partido tuvo un guion reconocible. El Madrid intentó llevar la iniciativa desde el inicio, con más posesión y presencia en campo rival, mientras el Betis apostó por el orden y la paciencia. La presión alta de los de Arbeloa permitió recuperar balones en zonas peligrosas, y de ahí nació el tanto que adelantó a los blancos, tras una jugada rápida y bien ejecutada.

Sin embargo, el encuentro volvió a torcerse tras el descanso. El Betis ajustó líneas, ganó metros y empezó a encontrar espacios entre líneas. Fue en ese tramo donde el Madrid mostró sus carencias: falta de contundencia en los duelos, desajustes en la marca y una sensación constante de vulnerabilidad. El gol del empate llegó precisamente así, en una acción donde la defensa blanca no logró despejar el peligro.

Más allá del resultado, el problema es estructural. El equipo genera ocasiones y compite, pero concede demasiado. Arbeloa tiene por delante el reto de reconstruir la fiabilidad defensiva sin perder la identidad ofensiva que intenta implantar. Porque, si algo está claro tras el empate ante el Betis, es que este Madrid necesita equilibrio para aspirar a algo grande.

Noticias relacionadas

Arbeloa, en rueda de prensa, no hizo autocrítica y mostró su queja contra el arbitraje del encuentro: "Tenemos un problema porque los que deciden, no entienden. Una decepción, como muchas otras veces"