¿Quién es más grande: Maradona o Messi?

A 90 días del Mundial 2026, el viejo debate vuelve a escena en Argentina. ¿Quién fue más grande con la selección, Diego Maradona o Lionel Messi. El punto de partida debe ser claro. Es un debate puramente de selecciones, sin clubes, sin Balones de Oro y sin el peso de sus carreras fuera de la Albiceleste.

Maradona jugó cuatro Mundiales, 1982, 1986, 1990 y 1994, y dejó una huella que sigue siendo fundacional. En México 1986 firmó una de las cumbres individuales más altas que recuerda el torneo y condujo a Argentina hasta su segundo título mundial. Cuatro años después volvió a llevar al equipo a una final, la de Italia 1990, reforzando su figura de líder competitivo y emocional. Su dimensión en la selección también se resume en un dato feroz. Diego Maradona disputó 91 partidos con Argentina. Casi una cuarta parte de ellos fueron en el Mundial, 21, competición en la que marcó 8 goles y repartió 8 asistencias.

Messi, por su parte, necesitó un recorrido más largo para tocar la cima. Ha jugado hasta la fecha cinco Mundiales, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, y su historia con Argentina fue la de una construcción paciente, muchas veces cruel, hasta encontrar la coronación en Qatar. Antes de levantar la Copa, cargó con una final perdida en 2014 y con años de comparación permanente con Diego.

Ahí aparece una diferencia que alimenta la discusión. Maradona fue campeón del mundo en su partido 12 en Mundiales. Messi lo consiguió en el 26. Diego llegó antes al título y condensó su impacto en menos tiempo. Messi, en cambio, sostuvo una travesía más extensa hasta completar la obra.

Por eso, con el Mundial tan cerca, la conversación regresa. Si se mira solo a la selección, Maradona simboliza el estallido y la conquista inmediata. Messi representa la persistencia hasta la gloria final. Dos caminos distintos para una misma eternidad argentina.