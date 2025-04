El Girona y un precedente vigués que le hace temblar

El fantasma del descenso a Segunda División ha comenzado a asomar por Girona. La terrible racha negativa de resultados que han acumulado los de Míchel les ha situado decimosextos con 34 puntos y con tan solo tres puntos de ventaja con la primera posición que hace perder la categoría. Con 32 puntos está la Unión Deportiva Las Palmas y ya el decimoctavo es el Deportivo Alavés con 31 unidades, mientras que el Club Deportivo Leganés tiene 29. El farolillo rojo es para un Real Valladolid que podría certificar su anunciada caída ya esta misma jornada 33.

El Girona está viviendo una situación muy incómoda en la temporada en la que debían disfrutar de la primera clasificación de su historia a la UEFA Champions League, tras una 2023-2024 de ensueño en LaLiga. Saltan a la memoria recuerdos de otros equipos que jugando en Europa terminaron descendiendo la misma campaña. Por el momento, según las apuestas de Betfair, tiene una probabilidad implícita de descender del 10,52%.

Una racha muy mala en 2025

El conjunto catalán suma tan solo nueve puntos en 2025 y está entre los diez peores equipos de las cinco grandes ligas europeas en dicho periodo y de España solamente el Valladolid tiene peores números. Ganaron el primer partido del año ante el Alavés el 11 de enero y tres jornadas después, tras un par de duelos perdidos, sumaron su último triunfo liguero en Las Palmas el 3 de febrero, una victoria que les situaba séptimos en la clasificación en aquel momento.

Desde entonces su racha ha sido de tres derrotas, tres empates y cuatros derrotas más en un último tramo especialmente doloroso. Han caído nueve posiciones en poco más de dos meses para complicarse la vida por completo. Vivieron una Champions League dura en la que solo consiguieron vencer en un partido de ocho y todo lo demás fueron derrotas, aunque empezaron perdiendo ante el PSG y el Feyenoord dejando una imagen muy buena que les hacía soñar con algo más.

El caso del Celta en 2004

Pero la temporada se les ha hecho larga y sus circunstancias recuerdan a las aventuras europeas de otros clubes españoles que vieron como descendían el mismo año que jugaban en competición continental. El Girona tiene que echar un ojo especialmente al caso del Celta de Vigo, que en la temporada 2003-2004 estaba jugando la Champions y bajó a Segunda División.

Los vigueses habían completado una campaña anterior magnífica con un equipo con nombres muy recordados como Cavallero, Pinto, Cáceres, Berizzo, Sylvinho, Luccin, Mostovoy, Gustavo López, Edú, Mido, Catanha o Benni McCarthy. Acabaron cuartos y les tocaba jugar en Europa, donde alcanzaron los octavos de final y cayeron eliminados por el Arsenal. La plantilla se mantuvo en su gran mayoría con las principales figuras y la llegada de Milosevic al ataque. Incluso se lucieron con un triunfo ante el Milan en fase de grupos, pero en la competición doméstica las cosas no fueron bien y solo pudieron sumar 39 puntos quedando penúltimos a tres de la salvación. Justo cuando les eliminaron entre febrero y marzo fue cuando acumularon una mala racha con cinco derrotas y cuatro empates en Liga de la que no pudieron levantarse en las últimas seis jornadas más, donde perdieron otros tres partidos.

El Villarreal también bajó jugando Champions

No es el único caso de descenso en temporada jugando Champions. También le pasó al Villarreal CF en la 2011-2012. Tras alcanzar las semis en 2006 y los cuartos en 2009 volvían a escuchar el himno preferido por los jugadores, pero no sirvió de mucho. Su trayectoria fue mala toda la campaña y en el tramo final no levantaron cabeza para terminar descendiendo en la última jornada.

Más descensos jugando en Europa

Hay más casos de clubes jugando en Europa, pero en la Europa League o la antigua Copa de la UEFA, que han descendido. El Real Zaragoza en 2002 y en 2008, el Alavés en 2003, el propio Celta en 2007, el Real Betis Balompié en 2014 y el RCD Espanyol en 2020.