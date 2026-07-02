Gilberto Mora, tras Pelé

Hay registros que trascienden el resultado de un partido y sitúan a un futbolista en una página reservada para los elegidos. Eso acaba de conseguir Gilberto Mora. Con apenas 17 años y 259 días, el mediocampista mexicano se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un encuentro de fase final de una Copa del Mundo. En esa exclusiva lista solo aparece por delante un nombre: Pelé.

La comparación impresiona por sí sola. El astro brasileño tenía 17 años y 239 días cuando inició como titular un partido del Mundial de Suecia 1958, torneo en el que comenzó a construir una de las carreras más legendarias de la historia del fútbol. Mora quedó a solo veinte días de igualar una marca que ha permanecido intacta durante casi siete décadas.

Más allá de la estadística, el dato refleja la enorme confianza que el cuerpo técnico de México ha depositado en un jugador que todavía no alcanza la mayoría de edad. Ser titular en un partido de eliminación directa de un Mundial supone una responsabilidad que pocos futbolistas conocen tan jóvenes. La presión, el contexto y la trascendencia del escenario convierten este registro en mucho más que una curiosidad histórica.

La irrupción de Mora confirma, además, el nacimiento de una nueva generación para el fútbol mexicano. Su madurez con el balón, su personalidad para asumir responsabilidades y su capacidad para competir al máximo nivel han acelerado un crecimiento que ya llama la atención fuera de las fronteras de México.

Las comparaciones con Pelé deben entenderse únicamente desde el valor estadístico. Nadie puede anticipar si la carrera del mexicano alcanzará una dimensión semejante a la del brasileño, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, compartir un récord de semejante calibre antes de cumplir los 18 años es una carta de presentación extraordinaria.

La historia todavía está por escribirse para Gilberto Mora. Pero, desde este Mundial, su nombre ya ocupa un lugar que durante 68 años parecía reservado únicamente para una leyenda llamada Pelé.