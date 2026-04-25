El Getafe de Bordalás desafía a la lógica

El Getafe firmó en Anoeta una de esas victorias que explican por qué el fútbol no siempre atiende a la lógica. El equipo de José Bordalás derrotó por 0-1 a la Real Sociedad en la jornada 33 de LaLiga gracias a un gol en propia puerta de Jon Gorrotxategi, en un partido que pasará a la historia azulona por una anomalía estadística: el conjunto madrileño ganó sin realizar ni un solo disparo a portería.

Un hecho inédito en toda su trayectoria en la máxima categoría, según el dato facilitado por Opta. El resultado, tan improbable como valioso, retrata a la perfección la competitividad de un bloque que supo sobrevivir en un contexto de máxima exigencia.

La victoria cobró todavía más relieve por el escenario y por el guion del encuentro. La Real Sociedad, que venía de celebrar recientemente la conquista de la Copa del Rey, arrancó arropada por el ambiente festivo de Anoeta y dispuso de ocasiones suficientes para encarrilar la noche, incluido un penalti fallado por Brais Méndez.

Pero el Getafe volvió a sentirse cómodo en el barro competitivo: defendió con orden, redujo espacios, interrumpió el ritmo local y encontró premio en una acción lateral que terminó con el autogol de Gorrotxategi. A partir de ahí, el conjunto azulón sostuvo su ventaja sin rematar entre los tres palos y convirtió la resistencia en un ejercicio de eficacia extrema.

Más allá de la rareza estadística, el triunfo tiene un peso enorme en la clasificación. Tras esta jornada, el Getafe aparece en la sexta posición de LaLiga con 44 puntos en 32 partidos, instalado en puestos europeos y reforzado en su candidatura para pelear por entrar en competición continental la próxima temporada.

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El dato adquiere aún más valor si se observa su balance global: 28 goles a favor, 32 en contra y una identidad competitiva muy marcada, capaz de compensar su limitada producción ofensiva con orden, agresividad y una convicción táctica innegociable. Lo de San Sebastián no fue una casualidad romántica, sino una nueva demostración de que el Getafe de Bordalás ha aprendido a convertir cualquier partido en el terreno que más le conviene.