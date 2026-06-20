Figo: “Si Roberto Martínez pone a Cristiano es porque sabe todo lo que puede aportar a Portugal”

Luis Figo, ex leyenda de la selección portuguesa y embajador de Betfair en España, analizó el estreno de Portugal en este Mundial 2026 en el que sigue siendo una de las tapadas al título (9,1% de probabilidades de vencer, según Betfair) pese a su tropiezo ante la RD del Congo en la primera jornada del campeonato. El 1-1 ante los africanos ha despertado un fuerte debate planetario a propósito de si Cristiano Ronaldo (titular con más de 41 años) debe seguir siendo de la partida para los próximos partidos del combinado luso. Para Figo, esto tiene que ver más con la dinámica del fútbol que con otra cosa.

“Lógicamente Portugal no ha empezado de la forma que esperábamos”, ha comenzado a explicar el que fuera ‘7’ del combinado encarnado, semifinalista en el Mundial de 2006. “Pero es que no hay partidos fáciles, como se está viendo en el torneo. Y claro, cuando no ganas, hay críticas. Hay que estar preparado. Los que estamos en el mundo del fútbol sabemos cómo funciona esto”, continuó explicando el que fuera leyenda del FC Barcelona o Real Madrid, entre otros.

A propósito de Cristiano, Figo cree que este efecto multiplicador se dispara por lo singular que es la figura de CR7, con el que coincidió tanto en la Euro de 2004 como en ese Mundial de 2006. “Todo esto sucede más todavía cuando eres una referencia mundial como Cristiano. Él es diferente en todo, hasta en la edad que tiene para jugar un Mundial”, añadió. Cuestionado sobre si debería ser suplente, Figo respondió: “Eso es una decisión de Roberto Martínez. El entrenador sabe lo que Cristiano Ronaldo puede aportar con sus virtudes al equipo. Es cosa del entrenador”, insistió el embajador de Betfair.

“Bernardo Silva irá a más”

También ha sido objeto de debate el rendimiento de Bernardo Silva, fichaje flamante del Real Madrid y estrella de los lusos. El mediocampista fue reemplazado al descanso por Roberto Martínez. Figo cree que es anecdótico y que el ex del Manchester City remontará su rendimiento. “Bernardo Silva tiene mucha experiencia. Es importante para Portugal. Sí, es verdad que fue cambiado al descanso en el debut contra el Congo, pero es que podría haber sido sustituido cualquier otro jugador. Fue decisión de Roberto Mártinez, que es quien asume esa responsabilidad. Pero seguro que Bernardo irá a más y demostrará la calidad que tiene con la selección”, añadió Figo.

“Fue una sorpresa lo de Messi”

En ese duelo eterno entre Cristiano y Messi, Figo puso en valor el mérito que tuvo que el ‘10’ de argentina lograra un hat-trick (pudo ser un póquer, pero uno de los tantos se lo anularon) en el estreno de Argentina contra Argelia. “Fue una sorpresa que Messi hiciera tres goles en el primer partido. Y es importante, porque el primer partido siempre es clave. Ha sido muy, muy eficaz. Ha vuelto a demostrar su calidad”, dijo el que fuera extremo de Portugal.

En clave lusa, pero saliendo de Portugal, el embajador de Betfair quiso felicitar a Carlos Queiroz, entrenador de Ghana quien igualó con su debut con Ghana el récord de Milutinovic como uno de los técnicos que ha sido capaz de dirigir en cinco mundiales distintos. A saber, el que fuera técnico del Real Madrid estuvo al frente de Portugal (2010), Irán (2014, 2018, 2022) y ahora Ghana (2026). Sólo le adelanta el brasileño Parreira con seis mundiales a sus espaldas.

“Me ha llamado la atención lo del quinto mundial de Queiroz. ¡Y encima ha ganado en su debut! Es uno de los entrenadores más veteranos en un Mundial. Le tengo mucho cariño, es buen amigo. Es sin duda, un momento único para él”, analizó el embajador de Betfair.

Las perlas escondidas de Luis Figo

Por último, Figo también se quedó con un buen puñado de futbolistas a los que destacó por su buena actuación durante estos primeros partidos del Mundial. “De los conocidos me gustaron mucho de Francia tanto Mbappé como Olise. Pero de otros con menos nombre, por ejemplo, me gustó mucho Balogun de Estados Unidos. Me parece muy rápido y aporta goles. O Bouaddi de Marruecos. Hizo un gran partido ante Brasil pese a su juventud”, comenzó su análisis el embajador de Betfair.

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“En Alemania Nmecha me gustó mucho. Es un centrocampista con llegada y lo demostró haciendo el 1-0 ante Curazao. O Ayari, de Suecia, que hizo dos a Túnez. De Suiza me gusta Manzambi o Luis Díaz, de Colombia, que tiene una verticalidad y una calidad importantes”, zanjó sus comentarios Luis Figo.