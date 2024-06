La FIA cambia la norma que Verstappen les obligó a implantar

Hace ocho años, la escudería Red Bull revolucionaba por completo el panorama de la Fórmula 1 dando la alternativa a Max Verstappen. El actual campeón del mundo de la categoría apareció en un Gran Premio a la temprana edad de 17 años y 166 días, estableciendo un precedente que obligó a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a tomar cartas en el asunto.

El rector del automovilismo mundial decidió establecer una norma por la que no permitiría que ningún menor de 18 años tomase parte en un Gran Premio de Fórmula 1. Esa regla se ha mantenido inalterable desde 2015 hasta estos días cuando la FIA, en un inesperado giro de guion, se ha cargado varias escalas evolutivas de los pilotos para satisfacer las presiones de la escudería Mercedes.

El equipo alemán tiene mucho interés en ascender a una de sus jóvenes promesas y ha presionado para que la FIA cambie sus normas, estableciendo en el artículo 13.1.2 del Apéndice L que "un piloto que se considere que ha demostrado recientemente y de forma consistente una capacidad y madurez sobresalientes en la competición de monoplazas de fórmula puede obtener una superlicencia a la edad de 17 años".

Los pasos previos a la Fórmula 1

El proceso histórico para llegar a la Fórmula 1 siempre ha tenido varios pasos que parecían difícil de saltarse y que se adaptaban a la edad de los pilotos. La mayoría empieza en el mundo de los karts para luego dar el paso a alguna de las distintas Fórmulas. La más baja es la 4, pero el cuello de botella se va a haciendo cada vez más pequeño conforme se asciende a la 3 o a la 2.

Los pilotos gastan, al menos, un año en cada categoría, siendo los 20 años la edad más temprana a la que se solía ver a los chicos que compiten en la Fórmula 1. Ahora este orden establecido se encuentra en jaque ante las decisiones arbitrarias que pueden tomar los equipos o incluso aquellos que puedan sentirse en condiciones de comprar su asiento en la Fórmula 1.

Llegar sin bagaje, un peligro

Hay que recordar que Lance Stroll, actual compañero de Fernando Alonso en Aston Martin e hijo del dueño de la escudería, fue el segundo debut más joven de la historia de la Fórmula 1 al entrar con 18 años y 148 días en el 'Gran Circo'. En su caso, sólo necesitó competir en Fórmula 3 Europea para conseguir adosarse a su actual asiento.

La FIA, con esta decisión, está alterando un sistema que estaba muy claro en cuanto a base de las cosas y categorías. Ahora muchos pilotos podrían aparecer en la Fórmula 1 sin un bagaje mínimo, teniendo en cuenta que las propias normas de la competición establecen que para competir en Fórmula 3 hay que tener un mínimo de 16 años y para estar en Fórmula 2 hay que tener 17 cumplidos.

Las edades de las distintas Fórmulas

Una de las peculiaridades de los dos escalones previos a la Fórmula 1 es la limitación de edad. En Fórmula 3 no se admiten pilotos más viejos de 25 años, mientras que en Fórmula 2 no hay una regla escrita como tal pero no hay un ningún conductor que tenga más de 24 años. De hecho, cualquiera que rebase esa edad será considerado un fósil.

Nos encontramos, en este aspecto, ante la Fórmula 1 más extrema de todos los tiempos con pilotos como Fernando Alonso superando holgadamente los 40 años y otros irrumpiendo con 17. Más pronto que tarde, las nuevas normas de la FIA propiciaran que veamos por primera vez en la historia de la Fórmula 1 a un padre y un hijo pilotando al mismo tiempo en un Gran Premio.