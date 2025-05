⁠⁠La fatídica noche que cambió la carrera de Ansu Fati

Con la temporada acabada y el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, los clubes se mueven para incorporar nuevos jugadores, pero también para dar salida a aquellos con los que no cuentan. Uno de esos nombres que está a puntito de abandonar su club es el de Ansu Fati, quien irrumpió en el FC Barcelona como una gran estrella pero que poco a poco se fue apagando.

El calvario del español comenzó la noche del 7 de noviembre de 2020, una fecha que quedó marcada en la memoria del conjunto culé y de los aficionados del fútbol español. Aquel día, los azulgranas recibían en el Camp Nou al Real Betis, con la necesidad de cuajar un buen partido tras un inicio de temporada algo irregular. Entre los titulares de aquel equipo dirigido entonces por Ronald Koeman aparecía Ansu Fati, un joven delantero que había irrumpido con mucha fuerza en el primer equipo. Aunque los primeros minutos del partido transcurrieron con normalidad, todo cambió a la media hora.

En una acción dentro del área bética, Ansu Fati recibió una entrada del central Aissa Mandi. La jugada terminó en penalti a favor del Barcelona, pero también en una lesión que cambiaría la trayectoria del joven delantero ya que tras las primeras exploraciones se confirmó la rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, dejando muy lejos la versión de aquel jugador que no solo triunfaba en Barcelona, sino que también lo estaba haciendo en la Selección Española. Ahora Fati ha desaparecido de las quinielas de la Roja, que tras ganar la Eurocopa busca su segundo título de la Nations League, competición para la cual es la segunda favorita al título según las apuestas de fútbol de Betfair con una probabilidad implícita del 30,76%.

Una lesión más larga de lo previsto

Ansu Fati fue intervenido quirúrgicamente hasta en tres ocasiones, y las complicaciones durante el proceso de recuperación alargaron su estancia fuera de los terrenos de juego hasta los 305 días. Su vuelta se produjo casi un año después y pese al entusiasmo inicial, el jugador no logró recuperar su nivel anterior. A partir de entonces, los problemas musculares se convirtieron en una constante que no le han permitido volver a disfrutar del fútbol.

Antes de la lesión, Ansu Fati se había convertido en el jugador más joven en marcar con la camiseta del FC Barcelona en Liga, en Champions League y en la historia de la selección española y en la campaña 2019/20 registró siete goles en apenas 24 partidos en la competición doméstica.

Del 10 de Messi a no contar en el Barça

Su proyección fue tan meteórica que muchos lo veían como el relevo natural de Lionel Messi y cuando el argentino se marchó al Paris Saint-Germain, la directiva azulgrana decidió entregar el dorsal 10 a Ansu Fati. El gesto fue interpretado como una declaración de confianza total en el joven jugador. Sin embargo, con el paso de los meses, el español no pudo volver a recuperar su verticalidad y el buen tono físico pese a los esfuerzos del cuerpo médico culé.

Sin embargo, cuando Xavi Hernández se hizo cargo del primer equipo, insistió en darle confianza a la joven perla culé y trató de hacerle un hueco en la plantilla para que poco a poco se volviese a sentir futbolista. Aunque en la temporada 2022/23 disputó 36 partidos en Liga donde marcó siete goles y repartió cuatro asistencias, no acabó de encajar y la directiva blaugrana optó por darle salida. En septiembre de 2023, el club optó por cederlo al Brighton, donde disputó 27 partidos y anotó cuatro goles entre todas las competiciones. Viendo que el nivel no era el esperado, el equipo inglés no quiso quedarse en propiedad al futbolista y terminó regresando a Barcelona.

Tras finalizar la cesión y todavía con el dorsal 10 a la espalda, esta temporada tampoco ha sido un éxito en la entidad catalana, sino más bien todo lo contrario. Tan solo ha disputado 11 partidos y no ha marcado ningún gol. En este contexto, en las últimas semanas ha comenzado a sonar con fuerza la posibilidad de un traspaso al AS Mónaco (según muchas informaciones ya casi cerrado), algo que el español ve con muy buenos ojos en su lucha incesante por volver a ser el jugador que ilusionó al planeta fútbol.