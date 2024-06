¿Quién es Facundo Tello y por qué hay un árbitro argentino en la Eurocopa?

La Eurocopa 2024 es una oportunidad fantástica para que los jugadores y entrenadores más selectos del fútbol europeo brillen y aumenten su reputación mundial.

Aunque no son los únicos que quieren demostrar su valía, ya que la EURO también acoge a 18 árbitros del continente europeo y la excepción del argentino Facundo Tello, que también ha sido designado para pitar varios enfrentamientos de la presente edición.

Un colegiado que toma el testigo que inauguró Fernando Rapallini en la Eurocopa 2020, en la que comenzó el acuerdo CONMEBOL-UEFA de intercambio de árbitros.

¿Quién es Facundo Tello?

Facundo Tello es el colegiado argentino de 42 años que fue designado por la CONMEBOL para arbitrar en la UEFA EURO 2024 gracias al acuerdo de colaboración entre estas dos federaciones.

Tello, originario de Bahía Blanca, es uno de los mejores árbitros tanto de Argentina como de Sudamérica y tiene el privilegio de arbitrar en la Eurocopa de Alemania después de estar presente en la fase final de otra competición de selecciones de primer nivel: el Mundial de Qatar 2022.

Una Copa del Mundo en la que ejerció como juez en tres encuentros: en el Suiza vs. Camerún y el Corea del Sur vs. Portugal de la fase de grupos y en el Marruecos vs. Portugal de los cuartos de final.

Tres citas en las que mostró un total de 8 tarjetas amarillas y 1 segunda tarjeta amarilla, según datos de Transfermarkt.

Aunque su carrera como colegiado es mucho más amplia, en la que destacan sus apariciones en:

Eliminatorias para el Mundial: 5 partidos

Copa Árabe de la FIFA: 4 partidos

Copa Libertadores: 24 partidos

Saudi Pro League: 2 partidos

Copa Sudamericana: 12 partidos

Liga de Emiratos Árabes: 1 partido

CONMEBOL Preolímpico: 2 partidos

¿Por qué arbitra en la Eurocopa 2024?

La CONMEBOL y la UEFA firmaron una colaboración en 2020 en la que acordaron intercambios de experiencias arbitrales para los dos torneos más emblemáticos de la UEFA, con el objetivo de enriquecer ambas competiciones y mejorar la experiencia de los mejores árbitros, tal y como afirmó Aleksander Čeferin (presidente de la UEFA).

Un convenio que ha permitido a Facundo Tello y a sus asistentes también argentinos, Gabriel Chade y Ezequiel Brailovsky, viajar a Europa para ejercer de colegiados en la Eurocopa de Alemania 2024.

De esta manera, la UEFA EURO 2024 es la segunda edición en la que se cumple ese acuerdo, después de que Fernando Rapallini junto con Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá fueran seleccionados para pitar en la Eurocopa 2020, que se terminó disputando en 2021 por la pandemia.

Unos representantes de la CONMEBOL que terminaron dirigiendo el Ucrania vs. Macedonia del Norte y el Croacia vs. Escocia de la fase de grupos y cuya participación llegó a su fin en los octavos de final, en la que se les concedió el Francia vs. Suiza.

¿Qué partidos ha dirigido Facundo Tello en la EURO 2024?

El colegiado argentino fue designado para dos choques de la fase de grupos de la Eurocopa 2024: el Turquía vs. Georgia de la jornada 1 del Grupo F y el Escocia vs. Hungría de la jornada 3 del Grupo A.

Dos encuentros en los que Facundo Tello sacó un total de 9 tarjetas amarillas. Aunque su aparición no se ha librado de la polémica, sobre todo por un sector de la parte escocesa, crítico con su arbitraje tras la eliminación de su selección.

Una situación que se ha producido en la última jornada de la fase de grupos y antes de que la UEFA designe a los árbitros para las rondas eliminatorias de la Eurocopa. Lo que podría poner en jaque que Tello mejore la aparición de su predecesor, Fernando Rapallini, cuya participación finalizó en octavos de final.