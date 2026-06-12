APUESTAS DEPORTIVAS
Europa mira a Almería: un fortín al nivel de los gigantes
El conjunto rojiblanco ha convertido el UD Almería Stadium en un fortín durante 2026
La UD Almería ha convertido el UD Almería Stadium en una auténtica fortaleza durante 2026. Los números no dejan lugar a dudas: ningún equipo de las dos principales categorías de las cinco grandes ligas europeas ha conseguido más victorias como local que el conjunto indálico, que suma 11 triunfos en casa en el presente año. Un registro que refleja la fiabilidad de un equipo que ha encontrado en su estadio el mejor aliado para sostener sus aspiraciones de ascenso.
Pero el dominio rojiblanco no se limita únicamente a los resultados. El equipo almeriense también destaca por su enorme capacidad ofensiva. Con 35 goles anotados en su feudo durante 2026, solo el poderoso Bayern de Múnich ha sido capaz de superar esa cifra entre los clubes de las principales ligas europeas, alcanzando los 37 tantos. Una estadística que sitúa a los de Almería entre las grandes referencias continentales cuando juegan ante su afición.
La clave de este rendimiento reside en una propuesta valiente y ofensiva que ha permitido al equipo imponerse a rivales directos y convertir cada encuentro en casa en una prueba de máxima exigencia para sus adversarios. Partidos de alto voltaje, remontadas, goleadas y victorias de enorme valor han ido construyendo una trayectoria sobresaliente en el estadio de los Juegos Mediterráneos.
Además, el momento llega en el tramo decisivo de la temporada. El Almería afronta el playoff de ascenso respaldado por unos números que invitan al optimismo. Con una afición entregada, una pegada que figura entre las mejores de Europa y un estadio convertido en fortín, la UD Almería encara el desafío más importante del curso con argumentos sólidos.
Los datos hablan por sí solos: en 2026 nadie gana más en casa y casi nadie marca más goles que los indálicos. Ahora, el objetivo es transformar ese dominio en el premio más deseado: el regreso a Primera División.
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