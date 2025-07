Eurocopa Femenina: España, contra el rodillo alemán

El combinado nacional comenzó su participación en el Europeo femenino con una victoria ante Finlandia (4-1) que le permitió sumar los tres primeros puntos. Sin embargo, las sensaciones no fueron del todo buenas, pues hubo varios despistes que costaron más de un susto. Sin ir más lejos, en el segundo 50 de partido la selección ya perdía por un tanto a cero.

La parte positiva, como bien mencionó Vilda en la posterior rueda de prensa, fue la reacción del equipo para terminar remontando. No hay que olvidar que la plantilla sufrió un duro golpe moral antes del inicio del torneo, pues su mejor jugadora, Alexia Putellas, se rompió el cruzado y tuvo que abandonar la concentración.

En cualquier caso, la confianza y la motivación de la selección es total, y la pérdida de la mejor jugadora actual del futbol femenino, o de otras importantes como Jennifer Hermoso, no han restado un ápice de la ilusión por salir campeonas. Veremos si lo pueden confirmar con hechos ante el rodillo alemán.

La reconstrucción alemana

La selección germana está en pleno proceso de reconstrucción, pero ello no le ha impedido volver a situarse comouna de las principales candidatas a conquistar un título que ya obtuvo hasta en ocho ocasiones.

Así lo demostraron ante Dinamarca en el debut; partido serio, con mucha contundencia y tres puntos de oro para continuar con la búsqueda de aumentar un palmarés que pocos equipos tienen: además de los europeos mencionados, suman dos Mundiales y un Oro olímpico.

Su jugadora clave es Sveja Huth, que a sus 31 años sigue siendo la referencia ofensiva germana, ya sea entrando por banda o por el centro. Su creatividad y velocidad mezclan a la perfección con el juego de Lea Schüller. La delantera del Bayern tiene mucha facilidad para el regate y para ver portería, lo que la convierte en toda una amenaza para las defensas rivales.

El espectáculo está asegurado en el partido entre estas dos selecciones. Las apuestas dan como favorita a las germanas, y quizás tenga que en los últimos cinco enfrentamientos entre ambas España nunca pudo derrotarlas. 2 victorias para Alemania y 3 empates es el balance entre ellas.

Apuestas Alemania vs. España

Apuestas Alemania vs. EspañaPresentado el contexto en el que llega el partido, vamos con nuestras apuestas y pronósticos para el Alemania vs España. Confiamos en que las chicas de Jorge Vilda aumenten el nivel de su fútbol y sepan cómo competir al conjunto germano. Por ello, nuestra primera apuesta será el "España empate apuesta no válida" a [1.68].

De igual modo, dado el poderío de ambos equipos, consideramos que será un partido igualado en el que no habrá muchos goles. Precisamente, en este mercado encontramos una cuota interesante, y es que "Menos de 2.5 goles" se paga a [1.80].

Por otro lado, aprovechando la opción que nos brinda la plataforma de Betfair, es interesante estudiar las múltiples variantes que nos ofrece el "Combipartido". Por ello, podremos mezclar el mercado de "Ganador de partido" con el de "Goles": "España o empate y menos de 2.5 goles" tiene una cuota de [2.26].