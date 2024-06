Eurocopa 2024 - Jornada 1: Preguntas y Respuestas

Ya está aquí. Ya llegó. La Eurocopa 2024 se pondrá en marcha este mismo viernes y ya nadie la parará hasta el 14 de julio, cuando los dos mejores países se citarán en Berlín para dirimir al ganador de la 17ª edición.

Pero antes de pensar a largo plazo, hay que empezar el torneo con buen pie. Los 24 países debutarán en el torneo a lo largo de los cinco primeros días, y algunos llegan con importantes dudas, mientras que otros, directamente, lo hacen lamentando las bajas de algún futbolista indispensable en su esquema.

Además de resolverte las principales incógnitas de esta primera fecha en la Eurocopa, también te vamos a refrescar todos los partidos que habrá en liza y dónde podrás seguirlos por televisión.

¿Cuáles son los horarios de la jornada 1 en la Eurocopa?

El viernes comenzará toda la acción con el partido inaugural entre Alemania, anfitriona, y Escocia, que disputa su segunda Eurocopa consecutiva. Después, hasta el lunes, habrá tres encuentros por día, mientras que el martes marcará el final de la primera jornada con dos choques.

(Grupo A) Alemania vs. Escocia - viernes, 14 de junio , a las 21:00 horas (Munich Football Arena, Múnich)

- viernes, , a las (Munich Football Arena, Múnich) (Grupo A) Hungría vs. Suiza - sábado, 15 de junio , a las 15:00 horas (Cologne Stadium, Colonia)

- sábado, , a las (Cologne Stadium, Colonia) (Grupo B) España vs. Croacia - sábado, 15 de junio , a las 18:00 horas (Olympiastadion, Berlín)

- sábado, , a las (Olympiastadion, Berlín) (Grupo B) Italia vs. Albania - sábado, 15 de junio , a las 21:00 horas (BVB Stadion, Dortmund)

- sábado, , a las (BVB Stadion, Dortmund) (Grupo D) Polonia vs. Países Bajos - domingo, 16 de junio , a las 15:00 horas (Volksparkstadion, Hamburgo)

- domingo, , a las (Volksparkstadion, Hamburgo) (Grupo C) Eslovenia vs. Dinamarca - domingo, 16 de junio , a las 18:00 horas (Stuttgart Arena, Stuttgart)

- domingo, , a las (Stuttgart Arena, Stuttgart) (Grupo C) Serbia vs. Inglaterra - domingo, 16 de junio , a las 21:00 horas (Arena AufSchalke, Gelsenkirchen)

- domingo, , a las (Arena AufSchalke, Gelsenkirchen) (Grupo E) Rumanía vs. Ucrania - lunes, 17 de junio , a las 15:00 horas (Munich Football Arena, Múnich)

- lunes, , a las (Munich Football Arena, Múnich) (Grupo E) Bélgica vs. Eslovaquia - lunes, 17 de junio , a las 18:00 horas (Frankfurt Arena, Fráncfort)

- lunes, , a las (Frankfurt Arena, Fráncfort) (Grupo D) Austria vs. Francia - lunes, 17 de junio , a las 21:00 horas (Düsseldorf Arena, Düsseldorf)

- lunes, , a las (Düsseldorf Arena, Düsseldorf) (Grupo F) Turquía vs. Georgia - martes, 18 de junio , a las 18:00 horas (BVB Stadion, Dortmund)

- martes, , a las (BVB Stadion, Dortmund) (Grupo F) Portugal vs. República Checa - martes, 18 de junio, a las 21:00 horas (Leipzig Stadium, Leipzig)

¿Dónde puedo ver por TV la primera jornada de la EURO 2024?

Podrás seguir toda la Eurocopa 2024 en abierto a través de RTVE y RTVE Play. La plataforma pública ya ha hecho oficiales los canales de retransmisión para cada uno de los 51 partidos. La 1, La 2 y Teledeporte tendrán en su parrilla todo el torneo.

La 1 aglutinará 9 de los 12 partidos de la primera jornada: Alemania vs. Escocia, Hungría vs. Suiza, ESPAÑA vs. Croacia, Italia vs. Albania, Polonia vs. Países Bajos, Eslovenia vs. Dinamarca, Serbia vs. Inglaterra, Austria vs. Francia y Portugal vs. República Checa.

Los 3 encuentros restantes irán en simultáneo por La 2 y Teledeporte: Rumanía vs. Ucrania, Bélgica vs. Eslovaquia y Turquía vs. Georgia.

¿Jugará Robert Lewandowski ante Países Bajos?

No. El delantero polaco sufrió una lesión muscular a los 30 minutos del partido amistoso contra Turquía y tendrá que ver desde la grada el debut de su selección contra Países Bajos (domingo, 15:00 horas). Además, varios medios de este país también afirman que el futbolista azulgrana tampoco llegaría a tiempo para el compromiso frente a Austria. Todo apunta que su única aparición en fase de grupos sería el día 25 contra Francia en Dortmund.

Polonia se ha quedado sin delanteros titulares. A la lesión de Robert Lewandowski hay que sumar la de Arkadiusz Milik y Karol Swiderski. Ambos acabaron en la enfermería durante la gira de preparación para esta Eurocopa.

¿Quiénes serán los centrales titulares de España?

Salvo sorpresa, Aymeric Laporte y Robin Le Normand ocuparán el eje de la zaga en el encuentro inaugural ante Croacia (sábado, 18:00 horas). Así formó Luis de la Fuente contra Brasil en marzo y durante la segunda parte frente a Irlanda del Norte.

Mientras Le Normand parece intocable, la posición de central derecho es la que está más en el aire. Nacho es la alternativa a Laporte, que ha completado su primer año en Arabia Saudí, pero el futbolista del Real Madrid apenas ha disputado tres partidos con la Selección Española en los últimos seis años.

¿Ha marcado Kylian Mbappé algún gol en la Eurocopa?

Todavía no se ha estrenado. El flamante fichaje del Real Madrid, que pondrá toda la carne en el asador en esta Eurocopa después de tener que decir adiós a los Juegos Olímpicos, tuvo un debut para olvidar en 2021. No marcó gol en ninguno de los cuatro partidos que disputó y, para colmo, falló el último penalti de la tanda frente a Suiza en octavos de final.

Mbappé tuvo una despedida algo amarga del PSG. Alternó titularidades con suplencias y la eliminación en semifinales de Champions a manos del Borussia Dortmund fue un mazazo. Aun así, el galo concluyó el curso con 44 dianas en 48 partidos.

Ter Stegen o Manuel Neuer: ¿quién es el portero de Alemania?

La respuesta es Manuel Neuer. Aunque bendito problema para el seleccionador germano. El guardameta del Bayern de Múnich volverá a ser el titular de la Mannschaft como acostumbra en las grandes citas y ya parece haber dejado atrás las lesiones que lo molestaron durante una parte del curso. En lo que respecta a Ter Stegen, seguirá sin jugar un minuto en la Eurocopa, al igual que le sucede con el Mundial.

Esta campaña, Neuer ha encajado 43 goles en 33 encuentros (1,3), mientras que Ter Stegen ha recogido el balón del fondo de las mallas 37 veces en 36 encuentros (1,02).

¿Qué récords puede ampliar Cristiano Ronaldo?

Casi con total seguridad, el jugador luso disputará en Alemania la última Eurocopa de su carrera profesional. Llega a esta cita siendo el máximo goleador histórico del torneo (14), así como el futbolista con más partidos (25) y el que más ediciones ha disputado (5), pero hay otros récords de la Eurocopa que CR7 puede seguir acrecentando el próximo martes (21:00 horas) frente a la República Checa:

Más victorias (12)

(12) Más veces nombrado MVP del partido (5)

(5) Más partidos marcando (10)

(10) Más torneos con, al menos, una asistencia (4)

Por si fuera poco, se puede convertir en el jugador más veterano en marcar gol. Ese récord lo sostiene el austriaco Ivica Vastic, que lo consiguió con 38 años, 8 meses y 14 días, de penalti ante Polonia en la fase de grupos de 2008.

Cristiano cumplió 39 años el pasado 5 de febrero. No obstante, hay otro jugador que le puede arrebatar ese récord, su excompañero en el Real Madrid, Pepe, que tiene 41 primaveras.