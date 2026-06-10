España, lanzada a por el Mundial

España aterriza en la Copa del Mundo en un momento de máxima confianza. La selección encadena 30 partidos consecutivos sin perder, la mejor racha vigente de invencibilidad de cualquier combinado nacional del planeta, un dato que refuerza la sensación de solidez con la que el equipo afronta el gran torneo.

El conjunto español ha convertido la regularidad en su principal seña de identidad. Más allá del talento individual y de la profundidad de su plantilla, el equipo ha demostrado una enorme capacidad para competir en cualquier escenario, gestionar momentos complicados y sostener resultados. Esa fiabilidad explica una racha que ya coloca a España como una de las selecciones más en forma del panorama internacional.

La última prueba llegó en el triunfo ante Perú (1-3), un partido que sirvió para alimentar todavía más la confianza del grupo antes del Mundial. España volvió a mostrar mando, personalidad y recursos suficientes para resolver un encuentro importante dentro de su preparación. La victoria reforzó la idea de un equipo maduro, capaz de imponer su estilo y de llegar al torneo con buenas sensaciones tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

Además, la selección española está muy cerca de alcanzar también la cima del ranking FIFA justo antes de la Copa del Mundo. España será número uno mundial si Argentina no consigue ganar a Islandia. En caso de victoria argentina, el equipo español acudirá al torneo como número dos, igualmente instalado entre las grandes favoritas.

El dato no es menor. Llegar al Mundial con la mejor racha de invencibilidad del planeta y peleando por el liderato del ranking confirma el excelente momento de España. La selección no solo llega con resultados, sino también con una identidad reconocible y una dinámica ganadora que puede ser decisiva en una competición de máxima exigencia.

Noticias relacionadas

Con el triunfo ante Perú como último impulso y una serie de 30 partidos sin derrota como aval, España encara la Copa del Mundo con argumentos de sobra para mirar alto. El reto ahora será transformar esa racha histórica en una candidatura sólida al título.