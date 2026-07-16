España ya iguala la mayor racha invicta de una selección europea
España sigue agrandando su momento histórico. La selección ha alcanzado los 37 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones, con un balance de 28 victorias y 9 empates, e iguala así la racha invicta más larga jamás firmada por una selección europea.
La Roja se coloca al nivel de la Italia que encadenó también 37 encuentros sin derrota entre octubre de 2018 y septiembre de 2021. Un registro enorme que habla no solo de resultados, sino de una continuidad competitiva muy difícil de sostener durante tanto tiempo.
El dato confirma la dimensión del proyecto de Luis de la Fuente. España ha encontrado una mezcla muy reconocible entre talento, control, solidez y capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Gana mucho, pierde muy poco el control de los partidos y, sobre todo, se ha acostumbrado a no caer.
La racha tiene todavía más valor porque llega en plena Copa del Mundo, con eliminatorias, rivales de primer nivel y un margen de error mínimo. Mantenerse invicta durante 37 partidos en ese contexto no es solo una buena dinámica: es una marca histórica.
España ya ha igualado el techo europeo. Ahora, el siguiente partido puede convertir a esta generación en la selección europea con la racha invicta más larga de todos los tiempos.
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