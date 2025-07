España, favorita para meterse en la final de la ATP Cup

España tiene la oportunidad de volver a una final de la ATP Cup dos años después. Y eso que está vez no tiene a Rafael Nadal en sus filas. Pero a España no le está haciendo falta para pasar rondas y para plantarse en estas semifinales como clara favorita para estar en la final.

Los españoles se enfrentarán a Polonia, un combinado ante el que España no lo tendrá fácil, pero al que, por jugadores y calidad, debería ser capaz de inclinar. La eliminatoria la abrirá, si no hay cambios de última hora, Pablo Carreño contra Kamil Majchrzak, que ha ganado sus tres partidos en esta competición. Eso sí, el polaco, número 117 del mundo, no se ha enfrentado con rivales de mucho calibre y, aunque no haya perdido ni un set hasta la fecha, no debería ser problema para Carreño.

Así lo indican las cuotas, que colocan al asturiano como favorito a [1.29], por el [3.6] de su rival. El único enfrentamiento entre ambos, allá por el lejano 2015, se lo llevó el polaco.

Una vez terminado este primer partido, Roberto Bautista saltará a la pista en el duelo de números uno. Se medirá a Hubert Hurkacz, el top ten polaco. El castellonense viene en un pico de forma muy bueno, con tres victorias en sets corridos ante rivales de entiedad como Christian Garín, Casper Ruud y Dusan Lajovic, mientras que Hurkacz, después de dos primeras eliminatorias sencillas, pasó por encima de Diego Schwartzman.

Este puede ser el encuentro que decida el rumbo del cruce y por eso las cuotas no podrían estar más igualadas. Bautista a [1.91] y Hurkacz también a [1.91]. Después, en caso de ser necesario, se jugaría el dobles, pero la elección de los jugadores quedará reservada hasta el último momento.

Antes de estas semifinales, España es favorita a levantar el título y se paga a [2.5].