Emery ficha a un gran rival

Alejandro Garnacho cambia de bando en una de esas operaciones que parecen escritas con cierta ironía futbolística. El Aston Villa ha cerrado la llegada del extremo argentino desde el Chelsea en una cesión con obligación de compra condicionada, una apuesta importante para Unai Emery y para un proyecto que busca añadir desequilibrio en los últimos metros.

El movimiento tiene un punto simbólico evidente. Garnacho ha participado en cinco goles contra el Aston Villa a lo largo de su carrera, con dos tantos y tres asistencias. Ningún rival le ha sufrido más. Lo que antes era un problema para el equipo de Birmingham pasa ahora a ser una herramienta propia, una pieza que Emery quiere moldear dentro de un contexto competitivo y exigente.

El argentino llega con el reconocimiento médico completado y con el club preparando el último tramo de una operación que puede convertirse en permanente. Si se cumplen las condiciones pactadas, Garnacho firmará un contrato de cuatro años y quedará ligado al Aston Villa como una inversión de presente y de futuro.

Para el jugador, el cambio también supone una oportunidad de relanzamiento. Después de una etapa irregular en el Chelsea, el extremo necesita continuidad, confianza y un escenario en el que recuperar la electricidad que lo convirtió en uno de los jóvenes atacantes más llamativos de la Premier. En ese sentido, Emery aparece como una figura clave. El técnico ha empujado la operación y ve en Garnacho un perfil capaz de romper partidos desde la banda, atacar espacios y sumar producción ofensiva.

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El Aston Villa no ficha solo un nombre. Ficha a un jugador que conoce bien por haberlo padecido. Garnacho ya sabe lo que es castigar al Villa. Ahora el reto será convertir ese recuerdo incómodo en una ventaja para el equipo de Emery.