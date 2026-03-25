El drama del Marsella

La temporada del Marsella está siendo la definición perfecta de la inestabilidad competitiva. El proyecto arrancó con la ambición de dar un salto de calidad tras el buen cierre del curso anterior con Roberto De Zerbi, pero el equipo se fue enredando entre picos de rendimiento, desconexiones graves y una sensación constante de que podía romperse en cualquier momento. Había tramos en los que el Marsella parecía capaz de competir con cualquiera por talento ofensivo, ritmo y presión arriba, pero en cuanto los partidos entraban en zonas de control, aparecían los errores, la ansiedad y una fragilidad impropia de un aspirante serio. Esa contradicción ha marcado gran parte del curso.

Roberto de Zerbi, ex técnico del Marsella / Christophe Petit Tesson

El golpe más evidente fue el cambio de entrenador. El 10 de febrero de 2026, el club anunció el final de su etapa con De Zerbi de mutuo acuerdo, admitiendo que era una decisión tomada para responder a los retos deportivos del tramo final. Apenas unos días después, el 18 de febrero, el Marsella hizo oficial la llegada de Habib Beye, un regreso muy simbólico por su pasado en el club y por el perfil de carácter que representa. El mensaje era claro, hacía falta un giro emocional además de táctico.

Además, hace unos días el presidente del club hasta el momento, Pablo Longoria, anunciaba que dejaba el club de manera oficial dejando, un poco más, el equipo a la deriva.

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Más problemas

Pero más allá del banquillo, el gran drama del Marsella ha sido su debilidad defensiva, sobre todo cuando el partido entra en el desenlace. El equipo sufre para proteger ventajas, pierde orden con demasiada facilidad y transmite nerviosismo cada vez que el rival aprieta. De hecho, el Marsella ha perdido 11 puntos debido a goles encajados después del minuto 85 en la Ligue 1 esta temporada, al menos 5 más que cualquier otro equipo. Ese dato resume la temporada mucho mejor que cualquier clasificación, porque habla de un equipo al que no le basta con jugar bien durante muchos minutos si después se desploma cuando todo se decide.