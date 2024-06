Dinamarca vs. Inglaterra: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos Eurocopa

Entramos en la segunda jornada en el Grupo C de la Eurocopa de Alemania, en la que Inglaterra sellará su pase a octavos de final si se lleva su duelo de este jueves ante Dinamarca.

Los Three Lions cosecharon una pírrica victoria en su partido de estreno contra Serbia, dejando sensaciones más agrias que dulces pero saliendo con tres importantes puntos que dejan su clasificación a un paso. Enfrente estará Dinamarca, que dejó escapar dos unidades en su encuentro ante Eslovenia y solo ganando a Inglaterra podrá llegar tranquila a la última jornada del cuarteto.

Horario y dónde ver por TV el Dinarca - Inglaterra

El partido se jugará este jueves 20 de junio, a partir de las 18:00 horas de España en el Frankfurt Arena. Será retransmitido en abierto a través de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Ambos combinados nacionales se han visto la cara en 22 ocasiones, en las que los ingleses han podido mostrar su mayor fortaleza -llevándose 13 de esos duelos y marcando casi el doble de goles que los daneses-.

Estos son los 5 últimos resultados entre Dinamarca y Inglaterra:

Inglaterra 1-1 Dinamarca : 2 -1 tras la prórroga (Eurocopa, 2021)

1-1 Dinamarca -1 tras la prórroga (Eurocopa, 2021) Inglaterra 0- 1 Dinamarca (Nations League, 2020)

0- Dinamarca (Nations League, 2020) Inglaterra 0-0 Dinamarca (Nations League, 2020)

Inglaterra 1 -0 Dinamarca (Amistoso, 2014)

-0 Dinamarca (Amistoso, 2014) Inglaterra 1-2 Dinamarca (Amistoso, 2011)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los daneses se las prometían muy felices con el gol en la primera parte de Christian Eriksen, pero no sentenciaron y dejaron escapar la victoria ante Eslovenia en la segunda parte (1-1).

El empate los mantiene en la pelea, pero necesitan mejorar sus sensaciones ante un oponente, a priori, superior. Buena parte de sus opciones pasarán, de nuevo, por su capitán: Christian Eriksen.

El combinado inglés, por su parte, ganó 1-0 ante Serbia tras una buena primera parte pero una pobre segunda mitad.

Los de Gareth Southgate buscarán dar un golpe sobre la mesa para postularse como los principales candidatos a ganar el torneo según los pronósticos.

Clasificación del Grupo C en la EURO 2024

Con solo una jornada disputada, y habiendo ya dejado claros los resultados de esa primera fecha, la clasificación del cuarteto está encabezada para Inglaterra; la siguien Dinamarca y Eslovenia, ambos a dos puntos.

Así luce la clasificación del Grupo C:

INGLATERRA - 3 puntos DINAMARCA - 1 punto Eslovenia - 1 punto Serbia - 0 puntos

El equipo que gane este jueves en el Frankfurt Arena asegurará su presencia en los octavos de final de la competición.

Pronósticos para el Dinamarca v Inglaterra

1.- Noventazo: Victoria de Inglaterra a 1.57. Si los del Reino Unido, favoritos, marchan por delante llegados al minuto 90, el premio será tuyo; si no, siempre podrás contar con el tiempo de descuento de la segunda mitad para confiar en los ingleses y recoger las ganancias.

2.- Ambos equipos marcan a 2.05. Los dos conjuntos ya saben lo que es celebrar un gol en esta Eurocopa 2024 y a buen seguro tendrán sus oportunidades para aumentar sus respectivas cuentas.

3.- Harry Kane marca gol en cualquier momento a 2.2. El delantero del Bayern de Múnich está llamado a marcar las diferencias. Por eso, tras su segundo partido, no debería salir con el casillero a cero.

COMBIPARTIDO

Victoria de Inglaterra + Ambos equipos anotan + Harry Kane marca gol en cualquier momento a 5.7