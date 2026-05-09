El dato que avala a Terzic en su llegada al Athletic

Edin Terzic aterriza en San Mamés con un dato que refuerza la apuesta del Athletic por su figura. El técnico alemán, elegido como nuevo entrenador rojiblanco tras la salida de Ernesto Valverde, figura entre los entrenadores con mejor promedio histórico de puntos por partido en la Bundesliga entre aquellos que han dirigido al menos 50 encuentros.

Según la estadística de Opta, Terzic presenta una media de 1,97 puntos por partido, un registro que le sitúa muy cerca de nombres de enorme peso en la historia reciente del campeonato alemán. Por delante aparecen Guardiola, líder con 2,52, Vincent Kompany, con 2,50, Hansi Flick, con 2,45, Xabi Alonso, con 2,17, y Ottmar Hitzfeld, con 1,98. Así pues, el nuevo entrenador del Athletic queda justo por detrás de este último, una referencia histórica del fútbol alemán.

El dato ayuda a contextualizar la llegada de Terzic a Bilbao. El Athletic anunció el acuerdo con el técnico alemán para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, después de que Valverde comunicara que no continuará al frente del equipo la próxima campaña. El relevo llega tras una etapa de enorme peso institucional y deportivo del ‘Txingurri’, que recientemente alcanzó los 500 partidos oficiales como entrenador rojiblanco.

Terzic, de 43 años, construyó su reputación en el Borussia Dortmund, club al que dirigió en dos etapas. Con el conjunto alemán conquistó la Copa de Alemania en 2021, peleó la Bundesliga hasta la última jornada en 2023 y alcanzó la final de la Champions League en 2024.

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Ahora, el Athletic incorpora a un entrenador joven, pero ya acostumbrado a escenarios de máxima exigencia, y con una carta de presentación estadística que lo coloca entre los técnicos más productivos de la Bundesliga moderna.