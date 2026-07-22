Cubarsí y Laporte blindan a una campeona histórica
Los campeones del Mundo Cubarsí y Laporte se consagraron como la pareja defensiva de moda en el mundo del fútbol gracias a unos números impresionantes
España ganó el Mundial de 2026 desde el balón, pero también desde una solidez defensiva casi perfecta. La selección campeona no solo dominó los partidos con posesión y paciencia, sino que redujo a sus rivales a una producción ofensiva mínima. El dato lo resume con claridad. España concedió apenas 0,30 goles esperados por partido, el registro más bajo de cualquier selección en una sola edición de la Copa del Mundo en los últimos 60 años según los datos de OPTA.
Esa cifra explica mucho más que una buena organización colectiva. Habla de un equipo compacto, capaz de defender lejos de su portería y de una pareja de centrales que sostuvo todo el edificio competitivo. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte fueron claves para que España solo recibiera un gol en todo el torneo, una muestra de autoridad que acompañó el camino hasta el título.
Laporte aportó experiencia, lectura y seguridad en los momentos de más presión. Cubarsí, en cambio, confirmó una aparición histórica. Con solo 19 años, el jugador del Barça jugó el Mundial con una madurez impropia de su edad y terminó elegido mejor jugador joven del torneo. Su premio fue el reconocimiento a una actuación que mezcló personalidad, precisión y una calma enorme para competir en el escenario más exigente.
La final ante Argentina terminó de elevar su figura. Cubarsí lideró a todos los jugadores del partido en toques, con 139, en pases completados, con 121, y en precisión de pase, con un 96 por ciento. También fue el futbolista con más pases que rompieron líneas, con 21, y el que más despejes realizó, con seis. Pocos datos explican mejor su doble impacto, decisivo para iniciar el juego y también para proteger el área.
España fue campeona porque tuvo talento para atacar y paciencia para mandar, pero también porque apenas permitió respirar a sus rivales. En ese equilibrio, Cubarsí y Laporte fueron fundamentales. Uno representó el futuro inmediato. El otro, la jerarquía silenciosa. Juntos construyeron la defensa que hizo posible otra estrella.
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