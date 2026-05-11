El Crystal Palace rompe la historia

El Crystal Palace está viviendo el capítulo más extraordinario de toda su historia. El conjunto londinense ha alcanzado la primera final europea de su trayectoria en la que, además, es su temporada de estreno en una gran competición continental. Un logro de dimensiones históricas que coloca a las ‘Eagles’ en un grupo reservado para muy pocos elegidos del fútbol inglés.

De hecho, solo otros dos clubes ingleses habían conseguido algo parecido anteriormente. El primero fue el West Ham United en la Recopa de Europa 1964-65, torneo que terminó conquistando. El segundo, el Newcastle United en la Copa de Ferias 1968-69, otra campaña inolvidable que acabó también con título. Ahora, más de medio siglo después, el Crystal Palace se suma a esa lista legendaria.

Lo más impresionante del recorrido del equipo londinense ha sido la naturalidad con la que ha competido en escenarios completamente desconocidos para el club. Sin experiencia previa en noches europeas, sin tradición continental y sin el peso histórico de otras entidades inglesas, el Palace ha derribado barreras partido tras partido hasta plantarse en una final que ya forma parte de la memoria colectiva de Selhurst Park.

La semifinal fue la confirmación definitiva de que esta historia va mucho más allá de una simple sorpresa puntual. El equipo mostró personalidad, madurez competitiva y una enorme capacidad para soportar la presión en una eliminatoria cargada de tensión. En los momentos decisivos apareció el carácter de un grupo que ha hecho de la intensidad y la solidaridad colectiva sus principales armas.

A la sombra

La clasificación supone además un premio gigantesco para una afición que llevaba décadas soñando con noches como estas. El Crystal Palace ha vivido históricamente a la sombra de los grandes clubes de Londres, acostumbrado a pelear por la permanencia o por objetivos modestos dentro del fútbol inglés. Ahora, sin embargo, el club se encuentra a un solo paso de conquistar Europa.

La comparación con aquellos históricos West Ham y Newcastle añade todavía más dimensión a la hazaña. Ambos equipos transformaron aquellas campañas europeas en momentos eternos para sus aficionados. El Palace sueña ahora con repetir ese destino y convertir esta aventura continental en el mayor éxito de toda su existencia.

Pase lo que pase en la final, el Crystal Palace ya ha cambiado su historia para siempre. Europa ya no es un territorio desconocido para las ‘Eagles’. Es el escenario donde el club ha descubierto que también puede sentirse gigante.