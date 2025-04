Courtois evitó una tragedia

La derrota del Real Madrid ante el Arsenal del pasado martes no ha dejado indiferente a nadie. La victoria del cuadro 'gunner' dejó una imagen pocas veces vista del Madrid en Europa. El gran protagonista del partido fue Declan Rice, autor de dos auténticos golazos de falta en apenas doce minutos. Unas obras de arte en forma de gol que nadie esperaba, hasta el punto de que ante el Madrid fue su primer gol de falta directa como profesional tras más de 300 partidos disputados entre West Ham, Arsenal e Inglaterra.

La derrota podría haber sido peor si no no fuera por la presencia de Courtois. El guardameta no falló a su cita de realizar manos salvadoras y evitó una tragedia mayor. Los registros demuestran lo importante que es Thibaut Courtois para su equipo. Ha parado 21 de los últimos 26 remates a portería que ha recibido en Champions League, incluidos los 10 últimos (7 contra el Atlético de Madrid y 3 ante el Arsenal). Pese a su buen nivel, el belga siguen siendo autocrítico y explicó que pudo hacer más en alguna acción del encuentro: "Puedo tomar la responsabilidad de que en la primera falta podría haber puesto un hombre más. Ha hecho dos golazos y en el segundo no podría haberla pegado mejor", explicó.

Pese a todo, reconoció que el gran error de esas acciones es haber hecho falta: "Si sabes que juegan contra un equipo que tiene buenos lanzadores no hay que hacer esas faltas, las pueden aprovechar. Pero bueno, seguiré estudiando bien para la vuelta para que no me las metan. En la segunda parte nos hemos olvidado de jugar bien al fútbol, no hemos encontrado los jugadores libres, no diría que tuvimos pánico pero no estábamos tranquilos con el balón y al final meten dos golazos de falta y el tercero... y ahí no tuvimos una buena reacción".

El partido de vuelta el Santiago Bernabéu dictaminará sentencia. Una remontada de los madridistas es más que complicada, pero el buen momento de Courtois y la hemeroteca de años anteriores no puede descartar nada.