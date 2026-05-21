Las claves del nuevo campeón de la Premier League: El Arsenal de Arteta

El Arsenal ha vuelto a tocar el cielo de Inglaterra 22 años después. El equipo de Mikel Arteta se proclamó campeón de la Premier League por primera vez desde 2004 y cerró una espera que se había hecho eterna en el Emirates. El título llegó con una jornada todavía por disputarse, después del empate del Manchester City ante el Bournemouth, un resultado que dejó sin opciones matemáticas al gran perseguidor gunner.

La conquista del Arsenal se explica desde la regularidad, pero sobre todo desde la solidez. A falta del último partido, el campeón presenta una hoja de registros imponente: 82 puntos en 37 jornadas, con 25 victorias, siete empates y solo cinco derrotas. No ha sido el equipo más goleador del campeonato —sus 69 tantos quedan por debajo de los 76 del City—, pero sí el más fiable en las áreas. La clave está en los 26 goles encajados, el mejor registro defensivo de la Premier, para una diferencia de +43.

Arteta ha construido un campeón reconocible, menos exuberante que otros grandes ganadores recientes, pero tremendamente competitivo. Arsenal ha ganado desde el control, la presión, el balón parado y una defensa que ha sostenido al equipo en los momentos de mayor exigencia.

El dato resume bien la identidad del campeón: Arsenal ha encajado apenas 0,70 goles por partido y ha convertido cada encuentro en un ejercicio de resistencia y madurez. Incluso cuando el City apretó en el tramo final, los de Arteta respondieron con una racha de victorias sin encajar que terminó de abrir el camino hacia el título.

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Después de tres temporadas quedándose cerca, el Arsenal ya no es una promesa ni un aspirante. Es el campeón de Inglaterra. Y lo es con una Premier que lleva la firma de Arteta: rigor, paciencia y una defensa de hierro.