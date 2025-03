Las claves de la metamorfosis de Brahim

En el fútbol moderno, cada aspecto del juego es vital por sí mismo, así como la capacidad de adaptación de los jugadores a diversas posiciones, algo que se ha convertido en una de las cualidades más valoradas en las plantillas. La versatilidad permite a los futbolistas convertirse en piezas clave dentro de los equipos y, en el caso de Brahim Díaz, esa evolución le ha llevado a convertirse en un hombre clave para Carlo Ancelotti. El malagueño, quien partía en sus inicios como una de las mayores promesas ofensivas se ha transformado en un futbolista todoterreno, capaz de desempeñar cualquier tarea en el frente de ataque y, ahora, también en el centro del campo.

Su cambio, o, mejor dicho, su metamorfosis, recuerda al proceso que han seguido otros grandes jugadores como Karim Benzema, que pasó de ser un ‘9 puro a un jugador más organizador, o Antoine Griezmann, que cada vez se encarga más de la construcción del juego: Brahim ha adquirido una relevancia especial en un Madrid necesitado de mediocampistas. Con el marroquí en estado de gracia, disfrutando en cada una de las posiciones que ocupa, el Real Madrid ha puesto la directa hacia intentar levantar su decimosexta UEFA Champions League y se enfrentará en cuartos de final al Arsenal de Arteta.

El camaleón del Madrid

Desde sus inicios, Brahim Díaz ha destacado por su habilidad a la hora de encarar en el uno contra uno, su gran conducción y su capacidad para generar peligro desde cualquier posición ofensiva. Como extremo o como segundo punta, su presencia sobre el verde siempre ha supuesto peligro para los rivales. Sin embargo, esta temporada está suponiendo un punto de inflexión en su carrera ya que ha tenido que convertirse en un jugador más versátil dentro del equipo blanco.

Real Madrid - Sevilla | El gol de Brahim Díaz

Tras la sensible baja de Dani Ceballos, que estaba jugando a un gran nivel hasta su lesión, la ausencia de centrocampistas puros en el Real Madrid ha obligado a Carlo Ancelotti a reinventar su plantilla. Como se pudo ver en el partido de ida de octavos de final contra el Atlético de Madrid, Brahim asumió un rol que recordó al de Leo Messi en sus últimos años en el FC Barcelona.

Partiendo desde posiciones de ataque, pero con libertad para bajar hasta la base a recibir el balón para distribuir el juego y conectar con los atacantes. Su actuación, además, resultó clave en la victoria de su equipo por dos goles a uno, siendo el autor del tanto decisivo, y ganando cierto margen para la guerra que vendría en la vuelta.

Datos que avalan su transformación

Más allá de lo que se puede percibir desde fuera, las estadísticas de Brahim refuerzan su importancia en el nuevo esquema del técnico italiano. En la ida contra el Atlético de Madrid, fue junto a Rodrygo Goles el jugador mejor valorado y firmó unos registros dignos de los mejores jugadores de la competición. Más allá de la importancia que tuvo su gol, Brahim Díaz entró en contacto con el balón en 76 ocasiones, dejando 50 de 53 pases precisos (94% de acierto) en todo el partido.

Real Madrid - Atlético de Madrid: El gol de Brahim / Champions

Además, en tareas defensivas también estuvo muy acertado, cometiendo tres faltas e interceptando el balón en cuatro ocasiones. Estos números no solo demuestran su impacto en ataque, sino también su implicación en el equipo en otras facetas en las que antes no era habitual. El Brahim de hace un año no tenía esa influencia en la sala de máquinas del equipo, pero, el de ahora, es un futbolista mucho más completo.