Chelsea vuelve a una final de FA Cup y agranda su historia

Chelsea ya está de vuelta donde suele sentirse “en casa”: una final de la FA Cup. Los “Blues” sellaron su pase en Wembley y alcanzaron la 17ª final de su historia en la competición, la primera desde 2022, confirmando que, incluso en temporadas con altibajos, el club mantiene un gen competitivo especial en el torneo más tradicional del fútbol inglés.

El dato sitúa a Chelsea en una mesa muy exclusiva: solo Manchester United (22 finales) y Arsenal (21) han llegado más veces al partido decisivo que el conjunto londinense. Es decir, el Chelsea ya es oficialmente el tercer club con más finales de FA Cup en la historia, una señal de continuidad histórica más allá de generaciones, entrenadores o ciclos deportivos.

El billete a la final llegó tras una semifinal muy trabajada ante el Leeds United, resuelta por la mínima (1-0) con un gol de Enzo Fernández, en un contexto delicado para el club: el equipo afrontó el partido en plena transición y con un ambiente de presión máxima, pero supo competir con oficio, proteger su ventaja y gestionar los momentos de mayor exigencia.

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Ahora, con la final en el horizonte, el Chelsea vuelve a activar el modo “torneo”: esa versión pragmática y competitiva que tantas veces le ha permitido llegar lejos en eliminatorias. La historia ya está escrita —17 finales, tercera mayor cifra del país—; lo que queda por decidir es si esta vuelta al último escalón termina en celebración completa.