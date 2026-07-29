El Chelsea rompe su propia regla

Durante más de dos años, el Chelsea llevó al extremo su apuesta por la juventud. Desde la última aparición del brasileño Thiago Silva, con 39 años, en mayo de 2024, el conjunto londinense ha disputado 123 partidos oficiales sin conceder un solo minuto a un jugador mayor de 30 años. Un registro tan llamativo como revelador de la filosofía que ha marcado la reconstrucción del club bajo la propiedad de BlueCo.

La cifra resume mejor que ninguna otra el cambio de paradigma vivido en Stamford Bridge. Mientras la mayoría de los grandes clubes europeos han combinado talento emergente con futbolistas curtidos para equilibrar sus plantillas, el Chelsea optó por construir un proyecto prácticamente exclusivo de jugadores jóvenes, muchos de ellos fichados con contratos de larga duración y un importante margen de crecimiento.

Sin embargo, esa política podría estar cerca de llegar a su fin. El club londinense mantiene conversaciones para incorporar a Jordan Henderson, de 36 años, y está muy cerca de cerrar también el fichaje de Danny Welbeck, de 35, dos operaciones que supondrían un cambio radical respecto a la estrategia seguida desde la salida de Thiago Silva.

La posible llegada de ambos veteranos no responde únicamente a cuestiones futbolísticas. Henderson aportaría liderazgo, experiencia en grandes escenarios y una figura de referencia para un vestuario repleto de jugadores en plena formación. Welbeck, por su parte, viene de completar una de las campañas más productivas de su carrera y ofrecería una mezcla de gol, trabajo sin balón y ascendencia sobre el grupo.

Más allá de su rendimiento sobre el césped, ambos representan exactamente lo que el Chelsea ha echado de menos durante este ciclo: experiencia. Los resultados irregulares de las últimas temporadas han alimentado el debate sobre si una plantilla tan joven puede competir con garantías por los grandes títulos sin referentes que hayan recorrido ese camino antes.

Si las operaciones terminan concretándose, el contador quedará detenido en 123 encuentros. Una cifra que pasará a la historia como el símbolo de una política de fichajes tan ambiciosa como singular. Y, al mismo tiempo, como el punto de partida de una nueva etapa en Stamford Bridge, donde la juventud seguirá siendo la base del proyecto, pero ya no estará sola.