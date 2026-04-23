El Chelsea no levanta cabeza

El dato es demoledor y retrata el momento: en las últimas nueve jornadas de la Premier League, solo el Tottenham Hotspur (2 puntos) ha sumado menos que el Chelsea FC (5). Una cifra que no solo evidencia una crisis deportiva, sino que abre interrogantes más profundos sobre el rumbo de un proyecto millonario que no termina de arrancar.

El Chelsea se ha convertido en un equipo irreconocible: sin identidad clara, irregular en ambas áreas y con una fragilidad competitiva impropia de su historia reciente. Los números no engañan, pero lo preocupante es la sensación: cada jornada parece una cuesta arriba, un ejercicio de supervivencia más que una demostración de ambición.

En este contexto, el foco también apunta a nombres propios. Entre ellos, Enzo Fernández, uno de los fichajes más caros del club y llamado a liderar el proyecto. Sin embargo, su rendimiento ha quedado en segundo plano tras la polémica generada por sus declaraciones, en las que reconocía su deseo de vivir en Madrid. Unas palabras que han sido interpretadas como un guiño al Real Madrid CF y que han levantado ruido en un vestuario ya de por sí inestable.

Problema estructural

La situación no es menor. Cuando el líder emocional y futbolístico transmite dudas sobre su futuro, el mensaje cala. Y en Stamford Bridge, donde la paciencia empieza a agotarse, cualquier señal de desconexión se magnifica. El debate ya no es solo táctico o de resultados: es estructural.

Mientras tanto, el Tottenham, pese a ocupar el último lugar en esta estadística parcial, vive una realidad distinta en cuanto a expectativas y contexto. En cambio, el Chelsea, construido para competir por todo, se encuentra atrapado en una dinámica que amenaza con convertir la temporada en un fracaso rotundo.

El margen de reacción existe, pero se estrecha. Y en una liga tan exigente como la Premier, los números, tarde o temprano, acaban dictando sentencia.