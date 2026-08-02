Carlos Espí también golpea por arriba

Carlos Espí cerró la temporada 2025/26 como uno de los delanteros más llamativos de LaLiga también en el juego aéreo. Entre los futbolistas del campeonato que marcaron al menos 10 goles, solo Alexander Sorloth firmó un porcentaje mayor de tantos de cabeza.

El dato es especialmente significativo: el 36,4% de los goles de Espí llegaron con la testa, una cifra que solo superó Sorloth, con un 38,5%. Un registro que habla de su capacidad para atacar el área, ganar duelos y aparecer con determinación en zonas de remate.

Espí no solo destacó por su velocidad o por su capacidad para castigar al espacio. También encontró en el remate de cabeza una vía muy fiable para hacer daño, convirtiéndose en una amenaza constante cuando su equipo cargaba el área o buscaba centros laterales.

En una liga cada vez más marcada por delanteros móviles, asociaciones rápidas y ataques más elaborados, el dato reivindica una virtud clásica, pero tremendamente útil: llegar al punto exacto y rematar antes que el defensor.

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Carlos Espí fue un relámpago durante el curso, pero también un delantero con colmillo por arriba. Solo Sorloth mejoró su peso goleador de cabeza entre los grandes anotadores de LaLiga.