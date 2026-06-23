Cabo Verde ya no es una sorpresa

Cabo Verde sigue escribiendo una de las historias más inesperadas del Mundial. La selección africana, debutante en la Copa del Mundo, ha evitado la derrota en sus dos primeros partidos del torneo tras empatar 0-0 ante España y 2-2 frente a Uruguay, dos resultados de enorme prestigio que la mantienen viva en el Grupo H y con opciones reales de pelear por la clasificación.

El dato pone en contexto el tamaño de su arranque: Cabo Verde es la primera selección que no pierde ninguno de sus dos primeros partidos mundialistas desde Senegal en 2002, cuando el equipo africano sorprendió al mundo con una victoria y un empate en el inicio de aquel torneo. En el caso caboverdiano, el camino ha sido distinto, pero igual de meritorio: dos empates, primero resistiendo a la campeona de Europa y después compitiendo de tú a tú ante una potencia sudamericana como Uruguay.

Ante España, Cabo Verde construyó su punto desde la resistencia, el orden defensivo y una concentración casi perfecta. La Roja dominó, acumuló posesión y buscó el gol por todos los caminos, pero se encontró con un rival solidario, disciplinado y capaz de sobrevivir sin descomponerse. Contra Uruguay, en cambio, enseñó otra cara: marcó su primer gol mundialista, supo levantarse después de verse por detrás y terminó rescatando un empate que alimenta todavía más el sueño.

La otra gran lectura está en la limpieza competitiva del equipo. Cabo Verde solo ha cometido cinco faltas en sus dos primeros partidos, la cifra más baja de cualquier selección en las dos primeras jornadas de una edición mundialista desde 1966. Es decir, no está compitiendo desde la dureza ni desde la interrupción constante, sino desde el orden, la inteligencia y una sorprendente capacidad para no regalar acciones al rival.

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Con Arabia Saudí todavía por delante, Cabo Verde ya ha dejado de ser una anécdota. Llegó al Mundial como una de las grandes desconocidas y, en apenas dos partidos, se ha ganado un sitio propio: compite, resiste y sueña sin complejos.