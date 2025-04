Budimir no tiene límites

Osasuna no está teniendo una temporada fácil. El conjunto rojillo, a diferencia de otras campañas, no está siendo tan regular. El pasado domingo, logró una importante victoria ante el Valladolid que le permite alejarse de los puestos de descenso (2-3). El gran héroe en clave de Osasuna fue, como no podía ser de otra manera, Budimir. El croata fue fundamental en la victoria tras marcar un doblete.

Ante Budimir sigue haciendo historia con la camiseta de Osasuna. El delantero croata ha alcanzado 18 goles en 32 encuentros en la presente temporada 2024/25, igualando así su mejor marca goleadora en la competición, conseguida el curso pasado.

Inspirado y en plena madurez futbolística, Budimir parece decidido a superar su propio techo en las jornadas que restan. Con esta nueva marca, se reafirma como uno de los delanteros más eficaces del campeonato. En estos momentos, el 'killer' rojillo se encuentra únicamente superado en la tabla de máximos goleadores por dos bestias como Lewandowski y Mbappé.

De esta manera, se ha consolidado como uno de los pilares del equipo desde que se incorporó a Osasuna. El jugador ha conectado con el esquema futbolístico y, al mismo tiempo, con su afición. El próximo partido será ante el Sevilla FC. En casa, buscarán la victoria ante los de Joaquín Caparrós, para no dar por acabada una temporada en la que, Budimir, quiere seguir aumentado sus registros goleadores.