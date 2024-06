Bélgica vs. Eslovaquia: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos

Inmediatamente después de que Rumanía y Ucrania, los otros dos integrantes del grupo, acaben su partido en Múnich, será el turno de Bélgica y Eslovaquia, que cerrarán la primera jornada en el Grupo E.

Ambas selecciones disputarán tres Eurocopas consecutivas por primera vez en su historia, aunque los diablos rojos ya fueron subcampeones en 1980 y el conjunto eslovaco no participó en una hasta 2016.

Sin Thibaut Courtois, que no está convocado por diferencias con el entrenador, Tedesco tiene un carro de dudas en defensa. Axel Witsel, Jan Vertonghen y Thomas Meunier están entre algodones, mientras que el joven central del Stade Rennais también podría causar baja. Todo lo contrario sucede en Eslovaquia, cuya plantilla está disponjible al 100 %.

Horario y dónde ver por TV el Bélgica vs. Eslovaquia

El partido se jugará este lunes, 17 de junio, a partir de las 18:00 horas en el Frankfurt Arena. Será retransmitido a través de la pantalla de La 2, Teledeporte y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Solamente existen 3 antecedentes entre ambos países. Y todos de carácter amistoso. El único que no acabó en empate fue un triunfo de Bélgica hace once años.

Bélgica 2-1 Eslovaquia (2013)

Eslovaquia (2013) Eslovaquia 1-1 Bélgica (2006)

Bélgica (2006) Bélgica 1-1 Eslovaquia (2022)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Bélgica es una de las selecciones más en forma del torneo. Lleva sin perder un partido desde el 27 de noviembre de 2022, cuando cayó 0-2 ante Marruecos en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Catar. Por tanto, los diablos rojos firmaron una fase de clasificación para la Eurocopa invicta, aunque no sellaron la primera plaza hasta su triunfo por 5-0 sobre Azerbaiyán en la última fecha.

Antes de viajar a Alemania, el combinado dirigido por Domenico Tedesco ha disputado dos amistosos, y ambos se han saldado con victoria: 2-0 ante Montenegro y 3-0 frente a Luxemburgo. Leandro Trossard vio puerta en los dos, mientras que Lukaku firmó un doblete en el último. En el ranking FIFA, Bélgica es la número 3.

Mientras, Eslovaquia se ha clasificado para su tercera Eurocopa consecutiva después de no haber participado nunca en este certamen. Los halcones quedaron por debajo de Portugal en la ruta de clasificación, pero supieron imponerse a Luxemburgo, Islandia, Bosnia y Liechtenstein, una terna de países bastante débiles.

En su gira de preparación antes del torneo, Eslovaquia derrotó por 4-0 a San Marino y repitió ese mismo resultado cuatro días más tarde ante Gales. El cuadro de Francesco Calzona ocupa el puesto número 48 en el ranking FIFA.

Clasificación de Bélgica y Eslovaquia en la EURO 2024

Bélgica es la gran favorita para hacerse con el liderato de su grupo, mientras que Eslovaquia puede luchar por la segunda plaza, aunque los pronósticos la sitúan en una batalla con Rumanía por obtener el tercer lugar, que podría dar acceso a octavos de final en función del resto de competidores.

Este es el Grupo E de la Eurocopa:

Rumanía

BÉLGICA

ESLOVAQUIA

Ucrania

