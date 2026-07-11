Bélgica acaba con la muralla histórica de España en el Mundial
España vio ante Bélgica cómo terminaba una de las rachas defensivas más impresionantes de la historia de los Mundiales. El gol de Charles De Ketelaere puso fin a 649 minutos consecutivos sin encajar de la selección española en la Copa del Mundo, una serie que se había prolongado durante seis partidos.
La racha arrancó después del último encuentro de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Japón derrotó a España por 1-2. Desde entonces, la Roja había construido una muralla prácticamente inédita en la competición: seis partidos seguidos sin recibir un solo gol hasta que Bélgica logró romperla esta noche.
El dato habla muy bien del crecimiento competitivo de España. Más allá del talento ofensivo, de la posesión o de los nombres propios en ataque, el equipo de Luis de la Fuente ha encontrado una solidez defensiva que le ha permitido competir con una seguridad enorme en los momentos de mayor exigencia.
El tanto de De Ketelaere no borra la dimensión de la hazaña. España había conseguido algo nunca visto en la historia de la Copa del Mundo: mantener durante 649 minutos su portería intacta. Una racha que Bélgica consiguió cortar, pero que ya queda como una de las grandes marcas defensivas del torneo.
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