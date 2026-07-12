El Barça manda en las semifinales del Mundial
El FC Barcelona también gana peso en el Mundial desde la distancia. Teniendo en cuenta los clubes en los que militaban los jugadores al inicio del torneo, el conjunto azulgrana es el equipo con más representantes en semifinales, con 10 futbolistas todavía vivos en la competición.
El dato refleja la dimensión internacional de la plantilla culé y su presencia en algunas de las selecciones más potentes del torneo. En una fase donde ya solo quedan cuatro equipos y el margen de error es mínimo, el Barça aparece como el club más representado, por delante del Atlético de Madrid y el Arsenal.
El conjunto rojiblanco también firma una cifra muy destacada, con 9 jugadores en semifinales, mientras que el Arsenal completa el podio con 8 representantes. Tres clubes con mucho peso en el fútbol europeo y que ven cómo buena parte de sus futbolistas llegan hasta el tramo decisivo de la Copa del Mundo.
Más allá del prestigio, el dato también habla del nivel competitivo de estas plantillas. Tener tantos jugadores en semifinales confirma que Barça, Atlético y Arsenal no solo cuentan con nombres importantes, sino con futbolistas acostumbrados a competir en contextos de máxima exigencia.
Para el Barça, además, supone otro argumento de peso en clave internacional. El club azulgrana lidera la clasificación de representantes en semifinales y vuelve a estar muy presente en el gran escaparate del fútbol mundial.
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