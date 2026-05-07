El Atlético, una nueva decepción en semifinales

El Atlético de Madrid volvió a chocar contra su frontera más dolorosa. La Champions, esa promesa que tantas veces ha alimentado la era Simeone, se le escapó otra vez en semifinales tras la derrota ante el Arsenal en Londres, un 1-0 que cerró la eliminatoria y dejó al equipo sin final.

El gol de Saka antes del descanso fue una losa demasiado pesada para un conjunto que compitió, apretó y tuvo momentos, pero que volvió a quedarse corto cuando la temporada exigía precisión, colmillo y grandeza.

Los jugadores del Atlético piden fuera de juego en el gol de Saka. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El golpe duele más porque hace unas semanas el Atlético miraba el calendario con ambición de doblete. Copa del Rey y Champions aparecían como dos caminos hacia la redención. Hoy, en cambio, el paisaje es el de un año en blanco, el quinto consecutivo, una sequía que pesa cada vez más en un club acostumbrado durante años a convertir el sufrimiento en títulos.

La final copera perdida ante la Real Sociedad y la caída europea vacían una campaña que prometía mucho más.

El dato continental resume la montaña rusa rojiblanca. El Atleti ha sido eliminado en sus dos últimas semifinales de Champions, ante el Real Madrid en la 2016/17 y ante el Arsenal en la 2025/26, después de haber superado sus dos primeras, frente al Chelsea en la 2013/14 y el Bayern de Múnich en la 2015/16. De la ilusión a la cicatriz, del viejo orgullo competitivo a una sensación incómoda de límite.

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Simeone sostuvo otra vez al equipo cerca del gran escenario, pero el final de curso deja preguntas inevitables. Competir ya no alcanza cuando las noches grandes se deciden por detalles y el Atlético vuelve a marcharse sin trofeo. La temporada no se hundió por falta de carácter, sino por falta de remate. Y en mayo, cuando se reparten las copas, ese matiz lo cambia todo.